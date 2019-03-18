Öğrenciler Çanakkale Türküsünü İşaret Diliyle Seslendirdi
1 saat önce
Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde İşaret Dili Kursu'na katılan öğrenciler Çanakkale Türküsünü işaret diliyle seslendirdiler.
Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde İşaret Dili Kursu'na katılan öğrenciler Çanakkale Türküsünü işaret diliyle seslendirdiler.
Belediye Düğün Salonu'nda düzenlenen Çanakkale Zaferinin 104. Yıl dönümü programında Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan İşaret Dili Kursu'na katılan öğrencilerin Çanakkale Türküsünü işaret diliyle icra etmeleri izleyenlerden büyük alkış aldı.
İşaret Dili Eğitmeni Pelin Solak, Çanakkale Türküsünün duygu yüklü dizelere sahip olduğunu belirterek" Bir kahramanlık destanı olan Çanakkale Türküsü milletimiz için çok önemli. Biz de bu türküyü toplumda işaret dili konusunda farkındalık oluşturmak adına işaret dile ile yorumladık. Tüm şehitlerimizin ruhları şad olsun" dedi. - KÜTAHYA
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Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 01:26 Kaynak: İHA
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