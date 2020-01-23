Öğrenciler doğaya yem bıraktı - Son Dakika

Konya'nın Seydişehir ilçesinde öğrenciler soğuk kış günlerinde aç kalan hayvanlar için doğaya yem bıraktı.



Seydişehir Müftülüğü ortaokul öğrencilerine yönelik Seydişehir yatılı erkek Kur'an kursunda yarı yıl tatilinde değerler eğitimi amacı ile "Gençliğe Değer" kampı düzenledi.



Kampa katılan öğrenciler Kur'an kursunda yapılan etkinliklerin yanı sıra Seydişehir Taraşçı Mahallesi bölgesinde bölgede sert geçen kış aylarında aç kalan hayvanlar için doğaya yem bıraktı.



İlçe Müftüsü Adem Bebek, "İlçe müftülüğümüz olarak sömestr tatilinde değerler eğitimi, kitap okuma, yardımlaşma ve sosyal sorumlulukla ilgili farkındalık oluşturmak amacı ile gençlerimizin gönül ve zihin dünyalarında manevi anlamda güzel izler bırakabilmek üzere düzenlediğimiz 'Gençliğe Değer' kampımıza katılan ortaokul grubu gençlerimize, ailelerine, organizasyonda emeği geçen kıymetli meslektaşlarıma teşekkür ederim." dedi.