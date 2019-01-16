Öğrenciler Kullanmadıkları Tişörtlerden Çanta Yaptı

Fatsa Şehit Zafer Özdeniz İlkokulu ana sınıfı öğrencileri ve velileri "Sıfır Atık Projesi" kapsamında kullanmadıkları tişörtlerden çanta yaptı.

Fatsa Şehit Zafer Özdeniz İlkokulu ana sınıfı öğrencileri ve velileri "Sıfır Atık Projesi" kapsamında kullanmadıkları tişörtlerden çanta yaptı.



Okul Müdürü Mehmet Sağlam, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sıfır Atık Projesinin önemine dikkat çekerek, projeyi, başarıya ulaşana kadar destekleyeceklerini belirtti.



Yapılan etkinlikte velilerin ve öğrencilerin keyifli zamanlar geçirdiğini ifade eden Sağlam, şöyle konuştu:



"Yakın dönemde artık market alışverişlerinde poşet ücretli hale gelmişti. Sıfır Atık Projesi kapsamında velilerimizde ve öğrencilerimizde nasıl bir farkındalık oluştururuz diye düşünürken kullanılmayan tişörtlerden çanta yapımı aklımıza geldi. Velilerimizle ve öğrencilerimizle kullanılmayan tişörtlerden güzel çantalar ürettik. Bu etkinlik sayesinde evde kullanılmayan malzemelerin nasıl değerlendirileceği konusunda bir farkındalık oluşturduk."



Anasınıf öğretmeni Semra Oltulu ise poşetlerin ekonomik maliyetlerinin yanında çevreye verdikleri zararların çok fazla olduğunu, plastik poşet yerine çeşitli kullanılmayan malzemelerden çok farklı çantalar yapılabileceğini söyledi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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