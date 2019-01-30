Son Dakika Haberleri: Öğrenciler Kuşlara Yem, Köpeklere Yiyecek Bıraktı

Öğrenciler Kuşlara Yem, Köpeklere Yiyecek Bıraktı

25 dakika önce

MUŞ'ta ortaokul öğrencileri biriktirdikleri cep harçlıklarıyla kuşlar için buğday aldı, köpekler için de kasaplardan kemik topladı.

Öğrenciler Kuşlara Yem, Köpeklere Yiyecek Bıraktı, System.String[]
MUŞ'ta ortaokul öğrencileri biriktirdikleri cep harçlıklarıyla kuşlar için buğday aldı, köpekler için de kasaplardan kemik topladı. Yem ve kemikleri doğaya bırmak isteyen öğrencilere Gençlik Merkezi gönüllüleri destek verdi.

Muş'ta yaşları 10 ile 15 arasında değişen ortaokul öğrencileri, yoğun kış şartları altında yaşam mücadelesi veren kuş ve köpeklere destek olmak için harekete geçti. Cep harçlıklarını biriktirerek buğday alan çocuklar, sokak köpekleri için de kasaplardan kemik topladı. Yem ve kemikleri doğaya bırakmak isteyen çocuklara Gençlik Merkezi gönüllüleri destek verdi.

Gençlik Merkezi Müdürü Murat Karataş öncülüğündeki gençler, ortaokul öğrencileriyle birlikte buğday ve kemikleri Tarım İşletme Müdürlüğü'ne ait araziye bıraktı. Bu kış sezonunda Muş'a çok fazla kar yağdığını belirten çocuklar, aç kalan köpekleri görünce böyle bir çalışma yapmaya karar verdiklerini söyledi.

Gençlik Merkez Müdürü Murat Karataş, "Gönüllü liderlerin ve genç üyelerin katılımı ile kış mevsiminde yiyecek bulmakta zorlanan yabani hayvanları ile sokak hayvanlarına yiyecek bıraktık. Amacımız bu hayvanların yiyecek ihtiyaçlarını bir nebze olsa karşılamak ve bir farkındalık oluşturarak tüm vatandaşların hayvanlara karşı duyarlı olmalarına dikkat çekmek" dedi. Ortaokul öğrencilerinin yaban hayata yem dağıtım konusunda kendilerinden yardım istediğini belirten Gençlik Lideri Mehmet Can Sönmez de, "Yaşları 10-15 arası çocuklar, biriktirdikleri harçlıklarla kuşlara buğday yem aldıklarını söyledi. Biz de onlarla beraber kasaplardan kemik topladık. Yem ve kemikleri doğadaki aç kalan hayvanlara bıraktık. Buradaki amacımız çocukların yardım ve dayanışma içinde olmalarını sağlamak, onlara katkıda bulunmaktır" diye konuştu. - Muş

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 09:41 Kaynak: DHA

Murat Karataş, Muş, Güncel
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