Öğrenciler temiz su içsin diye su arıtma cihazı bağışlandı - Son Dakika

Deniz Feneri Derneğince Kastamonu'da, öğrenciler temiz su içsin diye bir okula su arıtıcısı takıldı.

İhsangazi İlköğretim Okulu idaresi tarafından öğrencilerin daha sağlıklı su içmesi için Deniz Feneri Derneği Kastamonu Temsilciliği'nden su arıtma cihazı talebinde bulunuldu. Dernek tarafından tedarik edilen 2 su arıtma cihazı okula takıldı.

Deniz Feneri Kastamonu İl Temsilcisi Halit Bitkin, gazetecilere yaptığı açıklamada, okulda 330 öğrencinin eğitim gördüğünü söyledi.

Eğitim camiasının her zaman yanında olduklarını ifade eden Bitkin, "İmkanı olan öğrenciler yanlarında su getirirken olmayanların ise yeterli hijyen bulunmayan yerlerden su içtiklerini gördük. Her öğrencinin aynı imkandan yararlanabilmeleri için günlük 600 litre kapasiteli arıtma sistemi öğrencilerin hizmetine sunuldu." dedi.

Bitkin, kendilerine bu imkanı sunan hayırseverlere teşekkür etti.