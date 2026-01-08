Öğrencilerden Biri Skolyoz Hastası - Son Dakika
Öğrencilerden Biri Skolyoz Hastası

08.01.2026 13:49
İzmir'de öğretmen, ders sırasında öğrencileri evine götürüp temizlik yaptırdı. Bir öğrencinin skolyoz hastası olduğu belirtildi.

ÖĞRENCİLERDEN BİRİ SKOLYOZ HASTASIYMIŞ

İzmir'in Bornova ilçesinde Mesleki Eğitim Merkezi'nde Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni D.T.'nin, okul yönetimi ve velilerinin bilgisi dışında, ders saatinde, evine götürdüğü öğrencilere temizlik yaptırdığına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde; öğrencilerin bazı eşyalar ile ilgilendiği görüldü. Diğer yandan söz konusu öğrencilerden birinin skolyoz hastası olduğu belirtildi.

Yağmur ÖNGÜN-Tekin GÜRBULAK/İZMİR,

Kaynak: DHA

