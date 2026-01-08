Öğrencilerden Biri Skolyoz Hastası

ÖĞRENCİLERDEN BİRİ SKOLYOZ HASTASIYMIŞ

İzmir'in Bornova ilçesinde Mesleki Eğitim Merkezi'nde Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni D.T.'nin, okul yönetimi ve velilerinin bilgisi dışında, ders saatinde, evine götürdüğü öğrencilere temizlik yaptırdığına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde; öğrencilerin bazı eşyalar ile ilgilendiği görüldü. Diğer yandan söz konusu öğrencilerden birinin skolyoz hastası olduğu belirtildi.

Yağmur ÖNGÜN-Tekin GÜRBULAK/İZMİR,