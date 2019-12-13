Öğrencilerden mağazaya destek - Son Dakika
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Öğrencilerden mağazaya destek

6 saat önce

KOCAELİ (İHA) – Yenimahalle İlkokulu öğrencileri, Çayırova Belediyesi Giymiyorsan Giydir Toplumsal Dayanışma Mağazası'na ihtiyaç fazlası elbiselerini bağışladılar.

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KOCAELİ (İHA) – Yenimahalle İlkokulu öğrencileri, Çayırova Belediyesi Giymiyorsan Giydir Toplumsal Dayanışma Mağazası'na ihtiyaç fazlası elbiselerini bağışladılar.


Çayırova Belediyesi Giymiyorsan Giydir Toplumsal Dayanışma Mağazası'na bağış ve destek devam ediyor. Son olarak mağazaya gelen Yenimahalle İlkokulundan 120 öğrenci, evlerinde giymedikleri kıyafetleri getirerek mağazaya bağışladılar. Yardımsever öğrencilere eşlik eden Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, yakından ilgilendiği öğrencilere anlamlı ve örnek yardımından dolayı teşekkür etti. - KOCAELİ

Yenimahalle, Çayırova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 03:34 Kaynak: İHA
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