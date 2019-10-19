Öğrencilerden Mehmetçiğe destek

Erdek'te öğrenciler, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi. Türk Silahlı Kuvvetlerinin moral gücünü en üst seviyeye çıkarmak Mehmetçiklerimize manevi yönden destek olmak için ilçemizde tüm okullarda bayraklar asıldı, İstiklal Marşı ve şiirler okundu.



Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan Mehmetçiklere destek için okul bahçesinde toplanan öğrenciler ay yıldızlı koreograf oluşturup, hep birlikte İstiklal Marşı okudu. Nerime Yüksel Ortaokulu Müdürlüğü'nce düzenlenen etkinlikte, öğrenciler, okul bahçesinde toplanarak ellerinde Türk bayrakları ile ay yıldız koreografisi oluştururken, ardından koreografinin arkasında toplanan bir başka grup öğrenci dev Türk bayrağı açtı. Okul Müdürleri ve öğretmenler bu gösterilere destek verdi.



Ana sınıfı ve ilkokul öğrencileri öğretmenlerinin desteği ile Suriye'de Barış Pınarı Harekatına katılan askerlere hazırladıkları video ile destek verdi. Ellerinde bayraklar bulunan öğrenciler videoda hep bir ağızdan "Kahraman, cesur, güçlü, Türk ordusu hep yanınızdayız, sizi seviyoruz, destekliyoruz. Barış Pınarı Harekatı'nda ki askerlerimize selam olsun" sözleriyle haykırdı. - BALIKESİR