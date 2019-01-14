Öğrencilerden Sokak Hayvanlarına Battaniye Yardımı
14 dakika önce
Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) öğrencileri, sokak hayvanlarının kentte etkili olan kış şartlarından etkilenmemesi için hayvanların yattığı ağaç ve saçak altlarına battaniye serdi.
Pamukkale Üniversitesi
(PAÜ) öğrencileri, sokak hayvanlarının kentte etkili olan kış şartlarından etkilenmemesi için hayvanların yattığı ağaç ve saçak altlarına battaniye serdi.
PAÜ Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı'na bağlı öğrenci toplulukları ile gönüllü öğrenciler, 'Bir Battaniye de Sen Koy' sloganıyla sokak hayvanlarını soğuk kış günlerinde yalnız bırakmadı. Öğrencilerin projesine Rektör
Prof. Dr. Hüseyin Bağ da destek vererek öğrencilerle birlikte üniversite yerleşkesi içerisinde çeşitli noktalarda battaniye dağıttı. Sokak hayvanları için başlatılan Bir Battaniye de Sen Koy' kampanyasının Şubat sonuna kadar devam edeceğini belirten gönüllü öğrenciler, mama ve battaniye bağışında bulunmak isteyenlerin PAÜ Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı'nda oluşturulan yardım toplama masasına bağışlarını teslim edebileceklerini kaydetti. Toplanan tüm bağışların PAÜ Ateş Böceği
Topluluğu'nun orman içi mama deposuna aktarılacağını ve oradan günlük dağıtımlarda kullanacağını ifade eden öğrenciler, Rektör Bağ'a destek ve katkılarından dolayı teşekkür etti. - DENİZLİ
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 10:51 Kaynak: İHA
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