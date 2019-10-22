Öğrencilerden Türk bayraklı koreografi
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Antalya'nın Akseki ilçesindeki Anadolu İmam Hatip Lisesinin öğrencileri, okul bahçesinde Türk bayrağı koreografisi oluşturarak, Barış Pınarı Harekatı'nda görevli Mehmetçiğe selam gönderdi.
Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 07:34 Kaynak: AA
Antalya'nın Akseki ilçesindeki Anadolu İmam Hatip Lisesinin öğrencileri, okul bahçesinde Türk bayrağı koreografisi oluşturarak, Barış Pınarı Harekatı'nda görevli Mehmetçiğe selam gönderdi.
Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek isteyen öğrenciler, okul bahçesinde bir araya geldi.
Önce şiir okuyan öğrenciler daha sonra Türk bayrağı koreografisi oluşturdu. Mehmetçiğe selam gönderen öğrencilerin sevgi gösterisi, drone ile havadan da görüntülendi.
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