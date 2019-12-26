Öğrencilere başarı ve motivasyon semineri verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Öğrencilere başarı ve motivasyon semineri verildi - Son Dakika

Öğrencilere başarı ve motivasyon semineri verildi

6 saat önce

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi Belören Anadolu Lisesi öğrencilerine başarı ve motivasyon semineri verildi.

Öğrencilere başarı ve motivasyon semineri verildi, System.String[]

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi Belören Anadolu Lisesi öğrencilerine başarı ve motivasyon semineri verildi.


Gölbaşı Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünden görevli psikolog Büşra Erkenekli tarafından 12.sınıf öğrencilerine verilen seminerde, sınav kaygısı, motivasyon ve doğru tercih konularında öğrencilere bilgiler verildi.


Çok zor şartlar altında gönülden inanarak çalıştıkları için çok iyi üniversiteleri kazanan öğrencilerin hayatlarından örnekler veren Erkenekli, öğrencilere başarı yolunda kendine olan inancın, istekliliğin ve azmin önemine vurgu yaptı. Üniversite eğitimi sürecinde alınan eğitimin yanı sıra, kariyer gelişimine başlarken kişinin herkesten farklılığını ortaya koyması gibi özelliklerin kariyer hayatının başlamasında olumlu birer faktör olduğunu belirten Büşra Erkenekli öğrencilerin sorularını da yanıtladı. - ADIYAMAN

Anadolu Lisesi, Adıyaman, Belören, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 04:31 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Eğlence mekanı önünde yabancı uyruklu grup güvenlikler tarafından feci şekilde dövüldü
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul seçimlerini AK Parti kazandı Libya İçişleri Bakanı'ndan açıklama: Türkiye'den asker isteyeceğiz Son dakika: AYM, Wikipedia'nın erişime engellenmesini hak ihlali saydı

Son Dakika Haberleri
23:00 Şanlıurfa'da meydana gelen kazalarda 9 kişi yaralandı - Son Dakika
23:00 Otomobil 35 metreden araziye uçtu: 2 yaralı - Son Dakika
23:00 E-5'te dehşet saçtı, polis çağrılınca oğlunu bırakıp kaçtı - Son Dakika
23:00 Irak'ta DEAŞ saldırıları: 9 ölü - Son Dakika
23:00 ÖNDER 4. Kültür Sanat Ödülleri sahiplerini buldu - Son Dakika
22:52 Son Dakika: Libya'dan Türkiye'ye resmi talep geldi: Askeri destek istiyoruz - Son Dakika
22:23 AVM'nin kadınlar tuvaletindeki taciz olayı sonrası çığlık sesleri! - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2019 23:04:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Öğrencilere başarı ve motivasyon semineri verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]