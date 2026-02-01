Öğrencilere Cami Dolayısıyla Ödül Töreni

Ara tatil boyunca camileri birer ilim ve irfan yuvasına dönüştüren öğrenciler, düzenlenen bir törenle ödüllendirildi.

Bakırcı Camii'nin ev sahipliğinde gerçekleşen programda; ortaokul ve lise düzeyinde eğitim alan ve ibadetlerine aksatmadan devam eden öğrencilerin heyecanı gözlerden kaçmadı. Öğrencilerin manevi azmini ödüllendirmek amacıyla düzenlenen törene İl Müftü Vekili Dr. Sebahattin Erdoğan ve Yakutiye İlçe Müftüsü Selim Şahin, başarılı öğrencileri bu gururlu günlerinde yalnız bırakmadı.

Programda konuşan İl Müftü Vekili Dr. Sebahattin Erdoğan, gençlerin camiyle kurduğu bağın önemine değinerek, "Ara tatilini Kur'an-ı Kerim öğrenerek ve cemaatle namaz kılarak değerlendiren evlatlarımızı tebrik ediyorum. Onların bu gayreti, geleceğimiz adına bizlere umut veriyor," dedi.

Yakutiye İlçe Müftüsü Selim Şahin ise cami merkezli hayatın çocukların karakter gelişimindeki rolünü vurgulayarak, bu tür teşvik edici organizasyonların artarak devam edeceğini müjdeledi.

Konuşmaların ardından geçilen ödül takdiminde, farklı yaş gruplarından öğrencilere çeşitli hediyeler verildi. - ERZURUM