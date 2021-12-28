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Öğrencilere en acı haber - Son Dakika

Öğrencilere en acı haber

28.12.2021 12:50
Öğrencilere en acı haber

Erzincan'da kardeşi tarafından öldürülen Ayşegül öğretmenin öğrencilerine, acı haber olaydan bir gün sonra rehber öğretmenleri eşliğinde verildi.

Erzincan'da kardeşi tarafından öldürülen Ayşegül öğretmenin öğrencilerine, acı haber olaydan bir gün sonra rehber öğretmenleri eşliğinde verildi. Büyük üzüntü yaşayan öğrenciler, Ayşegül öğretmenden kalan yoklama defteri ve yazdıkları mektuplarla avundu.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde bulunan Enver- Mebrure Okan Ortaokulunda Türkçe derslerine giren ve tedavi görmesi için ikna etmek istediği kardeşi tarafından Erzincan'da öldürülen 36 yaşındaki Ayşegül Taşkın'ın ardından öğrencilerine acı haber verildi. Olayın olduğu gün Ayşegül öğretmenin öğrencilerine okul 1 günlüğüne tatil edilirken, olaydan bir gün sonra öğrencilerine acı haber verildi. Rehber öğretmenleri eşliğindeki öğretmenler tüm sınıflara dolaşarak, çok sevdikleri Ayşegül öğretmenin ölüm haberini verdi. Haberi alan öğrenciler ise büyük üzüntü yaşadı.

Sık sık okulda bulunan gurur tablosundaki Ayşegül öğretmenin resimlerine bakan öğrenciler, boş kalan öğretmenler masasındaki ders ve yoklama defteri ile avundu. Öğrencilerin çok sevdiği öğretmenlerine hitaben yazdığı mektup ve resimler, oturdukları sıraların üzerinde daha önceden Ayşegül öğretmene verdikleri çeşitli çiçek ve hediyeler ise boşalan öğretmenler masasının üzerinde gün boyu kaldı. - GAZİANTEP

Öğrencilere en acı haber
Öğrencilere en acı haber
Öğrencilere en acı haber
Öğrencilere en acı haber
Öğrencilere en acı haber
Öğrencilere en acı haber

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Gaziantep, Erzincan, Rehber, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Öğrencilere en acı haber - Son Dakika


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SON DAKİKA: Öğrencilere en acı haber - Son Dakika
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