Öğrencilere IBAN Kiralama Farkındalığı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Öğrencilere IBAN Kiralama Farkındalığı

Öğrencilere IBAN Kiralama Farkındalığı
10.02.2026 21:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'da öğrenciler, dolandırıcılıkla mücadele için IBAN kiralama konularında bilgilendirildi.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı ve Sakarya Üniversitesince (SAÜ) öğrencilere "IBAN kiralama farkındalık" etkinliği gerçekleştirildi.

SAÜ'den yapılan açıklamada, Çınaraltı Kafe'de düzenlenen farkındalık çalışmasıyla öğrencilerin "dolandırıcılık" ve "kara para aklama" suçlarında farkında olmadan araç haline getirilmesinin önüne geçilmesinin amaçlandığı kaydedildi.

Öğrencilerinin "ek kazanç", "burs" ve "yardım" gibi gerekçelerle kandırılarak banka hesap numaralarını üçüncü kişilere kiraladıklarının ifade edildiği açıklamada, etkinlikte "dolandırıcılık" ve "kara para aklama" faaliyetlerinde suçtan elde edilen paranın çoğu zaman öğrencilerin hesapları üzerinden aktarıldığı, bu durumun hem suçun tespitini zorlaştırdığı hem de öğrencileri doğrudan ceza yargılamasıyla karşı karşıya bıraktığının anlatıldığı anlatıldı.

Açıklamada, hazırlanan afiş ve broşürlerin sosyal medya üzerinden paylaşılmasıyla daha fazla öğrenciye ulaşılmasının hedeflendiği belirtilerek, farkındalığın öğrenciler aracılığıyla yayılmasının, dolandırıcılıkla mücadelede önemli rol üstleneceği aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, banka hesabını kullandıran kişilerin, dolandırıcılığı gerçekleştirenlerle aynı derecede sorumlu tutulduğunu kaydetti.

Öğrencilerin çoğu zaman yaptıkları eylemin sonuçlarını öngöremediğini belirten Uğurlu, iyi niyetli olmanın ya da kandırıldığını söylemenin hukuki sorumluluğu ortadan kaldırmadığını anlattı.

Uğurlu, banka hesabının bir kez dahi kullandırılmasıyla suçun oluştuğunu aktararak, ifade aşamasında yapılan savunmaların süreci değiştirmediğini bildirdi.

Dolandırıcılık suçlarının, öğrencilerin hesapları kullanılmadan gerçekleştirilemeyeceğine dikkati çeken Uğurlu, gençlerin farkında olmadan bu suç zincirinin en kritik halkası haline getirildiğini anlattı.

Uğurlu, öğrencilerin hesaplarını kullandırmaması halinde dolandırıcılık faaliyetlerinin büyük ölçüde engellenebileceğini ifade etti.

SAÜ Rektörü Prof. Dr. Hamza Al da amaçlarının öğrencileri bilgilendirmek olduğunu belirterek, Cumhuriyet Başsavcısı Uğurlu, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Taner Güngör ve Cumhuriyet Savcısı Vedat Temel'e teşekkür etti.

Temel de banka hesabını kiralayan kişilerin, eylemin suç teşkil ettiğini bilmediklerine dair beyanlarının hukuki sonucu değiştirmediğini ifade ederek, hesabın kullandırılmasıyla suçun oluştuğunu, ifade sürecinde yapılan savunmaların cezai sorumluluğu ortadan kaldırmadığını aktardı.

Kaynak: AA

Güvenlik, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Öğrencilere IBAN Kiralama Farkındalığı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Karar verildi Fenerbahçe maçına sarı-lacivertli taraftarlar alınmayacak Karar verildi! Fenerbahçe maçına sarı-lacivertli taraftarlar alınmayacak
Mossad için çalıştığı tespit edilen 2 şüpheli tutuklandı Mossad için çalıştığı tespit edilen 2 şüpheli tutuklandı
İş insanı Kamil Yazıcı hayatını kaybetti İş insanı Kamil Yazıcı hayatını kaybetti
Borsa dolandırıcılığına dev darbe 40 kişi tutuklandı Borsa dolandırıcılığına dev darbe! 40 kişi tutuklandı
İnfial yaratan görüntü İşkencecilerin tamamı gözaltına alındı İnfial yaratan görüntü! İşkencecilerin tamamı gözaltına alındı
İlginç tesadüf: Epstein, Kaşıkçı cinayetinden iki gün önce veliaht prensle görüşmüş İlginç tesadüf: Epstein, Kaşıkçı cinayetinden iki gün önce veliaht prensle görüşmüş

20:58
Küçücük çocuğu ağaca bağlayıp işkence ettiler
Küçücük çocuğu ağaca bağlayıp işkence ettiler
20:52
Mesut Özarslan’dan Özgür Özel’in sözlerine yanıt: Kendisinin seviyesine inmeyeceğim
Mesut Özarslan'dan Özgür Özel'in sözlerine yanıt: Kendisinin seviyesine inmeyeceğim
20:39
Muhittin Böcek için 44 yıla kadar hapis talebi
Muhittin Böcek için 44 yıla kadar hapis talebi
20:35
Ünlü şarkıcı Hakan Peker’den emeklilik açıklaması
Ünlü şarkıcı Hakan Peker'den emeklilik açıklaması
20:25
AK Parti’den askerlik sisteminde düzenleme sinyali
AK Parti'den askerlik sisteminde düzenleme sinyali
19:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan-DEM Parti görüşmesi yarın
Cumhurbaşkanı Erdoğan-DEM Parti görüşmesi yarın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2026 21:47:36. #7.11#
SON DAKİKA: Öğrencilere IBAN Kiralama Farkındalığı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.