Son Dakika Haberleri: Öğrencilere "Jandarma Çocuk Dergisi" Verildi

Öğrencilere "Jandarma Çocuk Dergisi" Verildi

1 saat önce

Kilis İl Jandarma Komutanlığı personelleri, Elbeyli ve Polateli ilçelerine bağlı bazı köy okullarını ziyaret ederek, Jandarma Çocuk Dergisi hediye etti.

Öğrencilere
Kilis İl Jandarma Komutanlığı personelleri, Elbeyli ve Polateli ilçelerine bağlı bazı köy okullarını ziyaret ederek, Jandarma Çocuk Dergisi hediye etti.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, jandarma personellerince Elbeyli ve Polateli ilçelerine bağlı, Yenideğirmen, Selmencik, Karacurun, Eğlence, Bağarası, Çukuroba ve Duruca köy okulları ziyaret edilerek, öğrencilere Jandarma Çocuk Dergisi hediye edildi.

Çocuklarla aynı sıraları paylaşan jandarma personeli, daha sonra hediye ettikleri dergileri onlarla birlikte inceledi, kurumu tanıcı bilgilendirmelerde bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 04:28 Kaynak: AA

Polateli, Elbeyli, Jandarma, Güncel
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