Öğrencilere "Jandarma Çocuk Dergisi" Verildi

Kilis
İl Jandarma
Komutanlığı personelleri, Elbeyli
ve Polateli
ilçelerine bağlı bazı köy okullarını ziyaret ederek, Jandarma Çocuk Dergisi hediye etti.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, jandarma personellerince Elbeyli ve Polateli ilçelerine bağlı, Yenideğirmen, Selmencik, Karacurun, Eğlence, Bağarası
, Çukuroba ve Duruca
köy okulları ziyaret edilerek, öğrencilere Jandarma Çocuk Dergisi hediye edildi.
Çocuklarla aynı sıraları paylaşan jandarma personeli, daha sonra hediye ettikleri dergileri onlarla birlikte inceledi, kurumu tanıcı bilgilendirmelerde bulundu.