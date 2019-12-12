Öğrencilere jandarmanın faaliyetleri anlatıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Öğrencilere jandarmanın faaliyetleri anlatıldı - Son Dakika

Öğrencilere jandarmanın faaliyetleri anlatıldı

6 saat önce

Malatya İl Jandarma Komutanlığı Çocuk ve Kadın Kısım Amirliği ekipleri tarafından öğrencilere Jandarma Genel Genel Komutanlığı'nın faaliyetleri anlatıldı.

Öğrencilere jandarmanın faaliyetleri anlatıldı, System.String[]

Malatya İl Jandarma Komutanlığı Çocuk ve Kadın Kısım Amirliği ekipleri tarafından öğrencilere Jandarma Genel Genel Komutanlığı'nın faaliyetleri anlatıldı.

Malatya İl Jandarma Komutanlığı Çocuk ve Kadın Kısım Amirliği ekipleri ve Yeşilyurt İlçe Jandarma Karakol Komutanı Jandarma Teğmen Cem Çanaklı, Yeşilyurt ilçesi Topraktepe İlk ve Ortaokulu, Kayısı Çiçeği Anaokulu ile Tohma Şehit Kenan Çetin İlk ve Ortaokulu'nu ziyaret ederek, jandarmanın faaliyetlerini öğrencilere anlattı.

Öğrencilerle bir süre konuşan Çocuk ve Kadın Kısım Amirliği ekipleri daha Jandarma Genel Genel Komutanlığının halkla ilişkiler faaliyetleri kapsamında, öğrencilere Jandarma Genel Genel Komutanlığı'nın dünü ve bugününü anlattı.

Ekipler, öğrencilerin Jandarma Genel Genel Komutanlığı ile ilgili merak ettiği soruları yanıtladıktan sonra öğrencilere "Jandarma Çocuk Dergisi" hediye etti.

Ekipler daha sonra öğrencilerle toplu fotoğraf çektirdi.

Jandarma, Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 06:40 Kaynak: AA
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