Son Dakika Haberleri: Öğrencilere Oyuncak Dağıtımı Yapıldı

Öğrencilere Oyuncak Dağıtımı Yapıldı

57 dakika önce

Erzincan Kavakyolu Anaokulu'nda "Haydi Sen de Oyna" isimli e-Twinning projesi kapsamında öğrencilere ve akıl oyunları sınıfına oyuncak dağıtımı yapıldı.

Öğrencilere Oyuncak Dağıtımı Yapıldı, System.String[]
Erzincan Kavakyolu Anaokulu'nda "Haydi Sen de Oyna" isimli e-Twinning projesi kapsamında öğrencilere ve akıl oyunları sınıfına oyuncak dağıtımı yapıldı. Programa Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı, İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, Yavuz Selim İlkokulu ve Kavakyolu Anaokulu yöneticileri katıldı.

Yavuz Selim İlkokulunun projesi olan program Kavakyolu Ana Okulunda gerçekleştirildi. Programda bir açıklama yapan İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, "Haydi Sen de Oyna" "Bir sosyal sorumluluk projesidir. Proje kapsamında; Ortak okullar imkanları dahilinde bir adet oyuncak kumbarası oluşturarak çocukların getirecekleri oyuncakları biriktirmeleri, öğrenciler oyuncuklarını tanımadığı bir arkadaşına hediye etmek amacıyla kumbaraya atmaları, kumbara dolduğunda ise bu oyuncaklar kendi belirledikleri okulun öğrencilerine ulaştırması planlanmıştır. Projedeki amacımız, öğrencilere paylaşma, dayanışma, empati, yardımlaşma gibi değerlerimizi kazandırmaktır. Proje ilk olarak Eskişehir Adalet İlkokulu'nda başlatılmıştır. Projemiz 370 ortak ile çalışmalarını sürdürmektedir. 2018 Kasım ayında başlayan projemiz 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı haftası sonlandırılacaktır" dedi.

Yavuz Selim İlkokulunun Paylaşmak Güzeldir sloganıyla başlattıkları projede çocuklar paylaşmayı öğrenerek, birbirlerini hiç tanımayan çocuklar arasında bir sevgi bağı kurulması amaçlanıyor. Bu bağlamda öğrenciler okulda toplanan oyuncakları Kavakyolu Anaokulundaki öğrencilere hediye ettiler. - ERZİNCAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 09:30 Kaynak: İHA

Selim, Erzincan, Kavakyolu, Güncel
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