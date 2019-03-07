Öğrencilere Tüketici Semineri Verildi
1 saat önce
Tüketici Hakları Derneği Bilecik ve Bozüyük Şube Başkanlığı tarafından öğrencilere yönelik tüketici semineri düzenledi.
Tüketici Hakları Derneği Bilecik
ve Bozüyük
Şube Başkanlığı tarafından öğrencilere yönelik tüketici semineri düzenledi.
Seminere konuşmacı olarak katılan Bilecik Şubesi Başkanı Av. Şerife Köse; öğrencilere, bilinçli bir tüketici nasıl olmaları konusunda bilgi verdi. Yaşamın her alanında tüketim gerçekleştiği için bir şekilde tüketici bireyler olunduğunu vurgulayan Av. Şerife Köse; "Tüketici olmanın aynen evrensel insan haklarına sahip olmak gibi ölünceye kadar sahip olacağımız bir vasıftır. Hangi durumda hangi haklara sahibiz, neler yapmalıyız nereye ne zaman başvurmamız gerek bunları bilmek artık çağımızın gerekliliği haline gelmiştir. Siz öğrencilerin henüz yolun başında sahip olduğu hakları öğrenmesi oluşabilecek pek çok mağduriyetin önüne geçecek ve daha bilinçli bir toplumun tohumları ekilmiş olacaktır "dedi. - BİLECİK
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 09:38 Kaynak: İHA
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