Öğrencilere Ücretsiz Döner İkramı
16.01.2026 17:24
Osmaniye'de restoran sahibi, takdir belgesi getiren öğrencilere ücretsiz döner ikramında bulundu.

Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde restoran işletmecisi Ümit Yıldız, karne gününde örnek bir davranışa imza attı. Yıldız, takdir belgesi alan öğrencilerin belgelerini getirmesi halinde ücretsiz döner ikramında bulundu.

Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde restoran işletmecisi Ümit Yıldız, karne gününde örnek bir davranışa imza attı.Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği bu anlamlı jest, hem çocukların yüzünü güldürdü hem de başarıyı teşvik eden güzel bir motivasyon örneği oldu. Etkinlik, kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, çok sayıda kullanıcı tarafından takdirle karşılandı.

Amacımız geleceğimizin teminatı çocuklarımızı eğitim anlamında desteklemek diyen Ümit Yıldız, "Toprakkale'de esnaflık yapıyoruz. Çocuklarımıza teşvik amaçlı ilk dönemlerini bitirmesinden kaynaklı takdir alan öğrencilerimize bu şekilde bir kampanya düzenledik ve çok güzel geri dönüşler aldık. Çocuklardan olsun, ailelerinden olsun, ilçe esnaflarımızdan olsun. Bu kampanyamız pazar gününe kadar devam edecek. Takdir belgesini getiren öğrencilerimiz, özellikle ailesiyle gelenler bu şekilde ödüllendireceğiz. Amacımız çocukları daha böyle derslerine yatkın, daha çalışkan, daha verimli olmaları. Bir nevi teşvik amaçlı, bir nevi destek amaçlı. Hani esnaf olarak üstümüze düşen görevi üstlendik. Bu şekilde bir şey yapmaya karar verdik. Çok da güzel olduğunu düşünüyoruz" dedi. - OSMANİYE

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Osmaniye, Yerel, Son Dakika



    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
