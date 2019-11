Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesinde sınıf öğretmeni Gamze Rahime Keskin, öğrencisine hem öğretmenlik hem annelik yapıyor.

Sulakyurt Cumhuriyet İlkokulu sınıf öğretmeni Keskin, kaynaştırma eğitimi gören 2. sınıf öğrencisi Büşra Üzüm'e normal eğitimin yanı sıra, öz bakım becerilerini de öğreterek hayata hazırlıyor.



Birinci sınıfta tanıştığı Üzüm'ün öz bakım becerileri konusunda sorunlarının olduğunu fark eden Keskin, öğrencisine kendi çocuğu gibi bakarak adeta annelik yapıyor.

Keskin, ilçeye bağlı Alişeyhli köyünde anneannesinin yanında bulunan Büşra Üzüm'ü ziyaretinde gazetecilere, öğrencisinin geçen yıl okula başladığında birtakım sıkıntıları olduğunu söyledi. Bu problemleri aşmak için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini dile getiren Keskin, şöyle konuştu:

"İlçe Milli Eğitim Müdürü ve okul müdürümüzle her türlü fedakarlığı yaparak yola çıktık. Öğrencimizde özellikle öz bakım becerileri yönünden eksiklikler vardı. Öğretmen olarak bir harf veya rakamı öğretmek kolay olabilir. Ben sevgiyle yaklaşarak öncelikle Büşra'nın öz bakım becerilerini kazanmasını kendime görev edindim çünkü Büşra diğer arkadaşlarıyla kaynaşmalı, oynamalı ve onlardan ayrışmamalıydı. Beceri kazanarak hayata tutunmalıydı. İlk olarak tuvalet eğitimiyle başladık. İlk zamanlar zorlandık ama Büşra ile aramızdaki sevgiden kaynaklı iletişimle çok güzel yol katettik. Başta tuvaletinin geldiği haber edemiyordu ve kendini ifade edemiyordu."



Arkadaşları arasında kendisini zor durumda bırakacak ya da kendisini kötü durumda hissetmesine neden olacak bir ortam oluşturmama adına özel zamanlarda öğrencisiyle ilgilendiğini aktaran Keskin, şöyle devam etti:



"Özellikle öğle aralarında ve mesai bitiminde ilgilendim. Çok şükür 3-4 ay içerisinde tuvalet eğitimini tamamlanmış olduk. Sınıf ortamında tuvaletini yapan bir çocuğumdu. Bunu hiçbir şekilde rahatsızlık hissetmeden, kendime yük olarak görmeden her türlü temizliğini yaptım, her öğrencim için de yapmaya hazırım. Çünkü öğretmenlik bir meslek değil, öğretmenlik bir yaşam biçimi benim için. Her çocuğu ne kadar ilerletirseniz, onu ne kadar hayata katarsanız benim için en büyük değer budur. Büşra'nın her türlü saç bakımı, yemek yeme alışkanlığı ve temizlik alışkanlıklarında da büyük mesafe aldık. Büşra artık sınıfta herkesten önce hijyen kurallarını sıralayabilen, öz bakımını kendisi yapabilen bir öğrenci haline geldi. Bu, benim için en büyük, en kıymetli ve bana meslek hayatımda en güzel duyguları hissettiren bir şey oldu. Mutluyum."



"Öğretmenliği saatlerle sınırlandıramazsınız"



Büşra'nın şu anda okuyup yazabildiğini anlatan Keskin, şunları söyledi:

"Öz bakım becerileri ve hayatta tutunması için gereken becerileri edinmiş olması benim için en büyük kazanım. İnşallah bunları ilerletebiliriz. Öğretmenliği saatlerle sınırlandıramazsınız ya da bir mesai mefhumu olmamalı bana göre. Tatilde ya da okulda olmak fark etmez. Benim için bir yaşam biçimi. Dolayısıyla öğrencimin ihtiyacı olduğunu düşündüğümde her zaman görmek, iletişim kurmak isterim. Zaman geçirmek benim için zorluk değil."

Büşra Üzüm de "Büyüyünce öğretmen olmak istiyorum. Öğretmenime Öğretmenler Günü'nde çiçek alacağım." ifadelerini kullandı.