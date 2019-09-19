Öğrencisini döven öğretmene 1 yıl 5 ay hapis cezası

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Ahmet Hakan, "Tayyip Bey bizim evimize gelirdi" diyen Adnan Oktar'ı topa tuttu

Sefa Doğanay davalık olduğu hayranı ile mahkemede karşı karşıya geldi

Şanlıurfa'da 2 bin yıllık zeytin ağacı her yıl zeytin vermeye devam ediyor