Öğrencisinin anı defterini 28 yıl sakladı

Antalya'nın Kemer ilçesinde Silkar İlköğretim Okulunda hem sınıf öğretmenliği hem müdürlük yapan Hüseyin Doğan Akman için eski öğrencileri sürpriz 24 Kasım kutlaması düzenledi. Günün sürprizi ise bir öğrencinin yazması için Akman'a verip unuttuğu anı defterinin 28 yıl sonra ortaya çıkması oldu.



Çamyuva Mahallesi'nde İhtiyar Heyeti üyesi Mehmet Çevik, eski okul arkadaşlarıyla görüşerek öğretmenleri Hüseyin Doğan Akman'la 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde buluşmak için sözleşti. Değişik dönemlerde Akman'ın öğrencisi olan bir grup pastanede buluştu. Eski öğrencilerinin elini öpüp armağanlar verdiği Hüseyin Doğan Akman duygulu anlar yaşarken, öğrencilerine ders vermeyi de ihmal etmeyerek, Öğretmenler Günü'nün tarihçesini anlattı. Akman, kutlama organizasyonunu düzenledikleri için eski öğrencilerine teşekkür ederek, tek tek sarılıp öptü. Akman, geçirdiği su sporları kazasından sonra uzun süre komada kalan ve yaşama dönmesine rağmen hareketleri kısıtlanan 40 yaşındaki



eski öğrencisi Halil Altan'ın elini öpmesiyle duygulandı. Buluşmada Mehmet Çevik'in 1991 yılında ilkokulda okurken tuttuğu ve yazması için öğretmenine verip unuttuğu anı defteri de ortaya çıktı. Hüseyin Doğan Akman, 28 yıldır sakladığı defteri Mehmet Çevik'e teslim etti. Deftere yazılan birkaç sayfaya eski öğretmeni ile birlikte göz gezdiren Çevik de duygulu anlar yaşadı. Çevik, "Hocam, kelebekler ışığa doğru gider derler. Öğretmenler de birer ışık. Bizler de size doğru giderek feyz almaya çalıştık, sizin ışığınızda aydınlandık" dedi. Akman, "Biz sizlere ışık olabildiysek ne mutlu. Benim için en büyük mutluluk sizlerin bir araya gelebilmesi, sizleri bir arada görebilmek" diye cevap verdi.



Anlamlı Öğretmenler Günü kutlaması, Hüseyin Doğan Akman ve eski öğrencilerinin hatıra fotoğrafı çektirmesiyle son buldu. - ANTALYA