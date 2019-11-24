Öğrencisinin anı defterini 28 yıl sakladı

Öğretmenler gününde anlamlı buluşma

ANTALYA - Antalya'nın Kemer ilçesindeki Silkar İlköğretim Okulu'nda hem sınıf öğretmenliği hem müdürlük yapan Hüseyin Doğan Akman'a eski öğrencilerinden sürpriz 24 Kasım kutlaması düzenlendi. Günün sürprizi ise bir öğrencinin yazması için Akman'a verip unuttuğu anı defterinin 28 yıl sonra ortaya çıkması oldu.

Çamyuva Mahallesi'nde İhtiyar Heyeti üyesi olan Mehmet Çevik, eski okul arkadaşlarıyla görüşerek, eski öğretmenleri Hüseyin Doğan Akman'la 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde buluşmak için sözleşti. Değişik dönemlerde Akman'ın eğittiği eski öğrencilerinden bir grup, pastanede buluştu. Eski öğrencilerinin elini öpüp armağanlar verdiği Hüseyin Doğan Akman duygulu anlar yaşarken, öğrencilerine ders vermeyi ihmal etmedi ve Öğretmenler Günü'nün tarihçesini anlattı. Akman, kutlama organizasyonunu düzenledikleri için eski öğrencilerine teşekkür etti ve teker teker sarılıp öptü. Akman, eski öğrencilerinden olan ve geçirdiği su sporları kazasından sonra uzun süre komada kalan ve tedavisi sonunda yaşama dönmesine karşın hareketleri kısıtlanan 40 yaşındaki Halil Altan'ın elini öpmesiyle duygulandı.

Buluşmada, Mehmet Çevik'in 1991 yılında ilkokulda okurken tuttuğu ve yazması için öğretmenine verip unuttuğu anı defteri de ortaya çıktı. Hüseyin Doğan Akman, 28 yıldır sakladığı defteri Mehmet Çevik'e teslim etti. Deftere yazılan birkaç sayfaya eski öğretmeni ile birlikte göz gezdiren Mehmet Çevik de duygulu anlar yaşadı. Çevik, eski öğretmenine "Hocam, kelebekler ışığa doğru gider derler. Öğretmenler de birer ışık, Bizler de size doğru giderek feyz almaya çalıştık, sizin ışığınızda aydınlandık" dedi. Akman da "Biz sizlere ışık olabildiysek ne mutlu, benim için en büyük mutluluk, sizlerin bir araya gelebilmesi, sizleri bir arada görebilmek" diye cevap verdi.

Anlamlı öğretmenler günü kutlaması, Hüseyin Doğan Akman ve eski öğrencilerinin hatıra fotoğrafı çektirmesiyle son buldu.