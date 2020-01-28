Öğretmen 4 çocuğa taciz iddiasıyla gözaltına alındı - Son Dakika
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Öğretmen 4 çocuğa taciz iddiasıyla gözaltına alındı

6 saat önce

Şanlıurfa'da özel bir okulun müzik öğretmeni, 4 kız öğrenciyi taciz ettiği iddiasıyla polis tarafından gözaltına alındı.

Öğretmen 4 çocuğa taciz iddiasıyla gözaltına alındı, System.String[]

Şanlıurfa'da özel bir okulun müzik öğretmeni, 4 kız öğrenciyi taciz ettiği iddiasıyla polis tarafından gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa merkez Karaköprü ilçesinde bulunan özel bir okulda yaşandı. Müzik öğretmeni M.E.K. hakkında, 4 kız öğrenci ve velilerinin şikayeti üzerine, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce inceleme ve soruşturma başlatıldı. Taciz mağduru olduğu iddia edilen öğrenciler emniyete giderek ifade verdi. Çalıştığı okuldan istifa ettiği öğrenilen M.E.K, polis ekiplerince gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki sorgulaması sürüyor. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 04:56 Kaynak: İHA
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