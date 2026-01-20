Öğretmen Adayları İçin Başvuru Süreci Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Öğretmen Adayları İçin Başvuru Süreci Başladı

Öğretmen Adayları İçin Başvuru Süreci Başladı
20.01.2026 13:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Eğitim Akademisi'nde hazırlık eğitimine katılacak öğretmen adayları için başvurular başladı.

Milli Eğitim Akademisinde hazırlık eğitimine alınacak öğretmen adayları için başvuru süreci başladı.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) hayata geçirilen Milli Eğitim Akademisinde ilk kez eğitim alacak öğretmen adayları başvurularını, 2025 Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS) sonuçlarına göre yapacak.

Akademide uygulanacak hazırlık eğitimine alınmak üzere öğretmenlik alanlarının kontenjanları belirlenmişti. Başvurular, duyuruda yer alan alanlar ve kontenjanlar dahilinde alınacak.

Başvurular, bugünden itibaren "akademibasvuru.meb.gov.tr" adresinden elektronik ortamdan 27 Ocak saat 16.00'ya kadar yapılabilecek ve adaylar sisteme e-Devlet üzerinden giriş yapacak. Başvuru sürecinin tamamı elektronik ortamda yürütülecek ve süresi içinde tamamlanmayan başvurular dikkate alınmayacak.

Başvurular, duyuruda yer alan öğretmenlik alanları ve kontenjanlarla sınırlı olacak. Adayların, başvuracakları alan için 2025 MEB-AGS'den en az 50 puan almış olmaları gerekecek.

Alanlar itibarıyla MEB-AGS puan üstünlüğü esas alınarak her alan için kontenjan sayısı kadar asıl aday, asıl aday sayısının en fazla yüzde 10'u kadar da yedek aday belirlenecek. Puan eşitliği halinde adaylar bilgisayar kurasıyla belirlenecek. Yedek aday listesine girmek kazanılmış hak oluşturmayacak.

Hazırlık eğitimine alınacak asıl ve yedek adaylar, 30 Ocak'ta ilan edilecek

Adayların başvuruları, seçtikleri il veya ilçe milli eğitim müdürlüğünce elektronik ortamda incelenecek. Uygun bulunan başvurular onaylanacak, uygun olmayanlar gerekçesi belirtilerek reddedilecek. Onay ve ret işlemlerinin takibi adayların sorumluluğunda olacak.

Hazırlık eğitimi verilecek eğitim ve uygulama merkezlerine yerleştirmeler, adayların MEB-AGS puanları ve tercihleri doğrultusunda yapılacak. Birden fazla merkezde eğitim verilecek alanlarda tercihler dikkate alınacak, tercihlerine yerleşemeyen adaylar merkezlere resen yerleştirilecek.

Asıl adaylardan süresi içinde kayıt yaptırmayanların yerine yedek adaylar çağrılacak. Hazırlık eğitimine alınacak asıl ve yedek adaylar, 30 Ocak'ta "personel.meb.gov.tr" adresinden ilan edilecek. Başvuru ve yerleştirme sürecine ilişkin tüm duyurular "personel.meb.gov.tr" ve "akademi.meb.gov.tr" adreslerinden yapılacak.

Kontenjanlar

Hazırlık eğitimine alınacak 10 bin öğretmen adayı için en fazla 5 branşta kontenjanlar şöyle:

"2 bin 816'sı sınıf öğretmenliği, 1798'i özel eğitim öğretmenliği, 801'i İngilizce öğretmenliği, 762'si din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği, 653'ü okul öncesi öğretmenliği."

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Öğretmen Adayları İçin Başvuru Süreci Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AB’den Trump’a tarife misillemesi: 93 milyar Euro’luk gümrük vergisi yolda AB'den Trump'a tarife misillemesi: 93 milyar Euro'luk gümrük vergisi yolda
11 yıllık cinayeti jandarmanın kurduğu özel ekip çözdü 11 yıllık cinayeti jandarmanın kurduğu özel ekip çözdü
Atlas Çağlayan’ın ailesine tehdit mesajı atan 3 zanlı için tutuklama talebi Atlas Çağlayan'ın ailesine tehdit mesajı atan 3 zanlı için tutuklama talebi
Nihat Kahveci’den Kerem Aktürkoğlu için çarpıcı iddia Nihat Kahveci'den Kerem Aktürkoğlu için çarpıcı iddia
İstanbul’un göbeğinde park yeri için birbirlerine girdiler İstanbul'un göbeğinde park yeri için birbirlerine girdiler!
Ernest Muçi, Beşiktaş’ta 1.5 yılda yaptığını Trabzonspor’da 18 maçta başardı Ernest Muçi, Beşiktaş'ta 1.5 yılda yaptığını Trabzonspor'da 18 maçta başardı

15:03
Edin Dzeko Almanya’da lider olan takıma gidiyor
Edin Dzeko Almanya'da lider olan takıma gidiyor
15:02
Özel’den Bahçeli’ye ’emekli maaşı’ çağrısı: Önergeyi sen ver, kayıtsız şartsız destek vereceğiz
Özel'den Bahçeli'ye 'emekli maaşı' çağrısı: Önergeyi sen ver, kayıtsız şartsız destek vereceğiz
14:31
Pınar Altuğ, Bebek’teki dairesini 108 milyon liraya sattı
Pınar Altuğ, Bebek'teki dairesini 108 milyon liraya sattı
14:26
Karayılan’dan ABD’ye olay sözler: Bizi kapı dışarı edemezseniz
Karayılan'dan ABD'ye olay sözler: Bizi kapı dışarı edemezseniz
14:20
Bakan Fidan’dan Suriye mesajı: 18 Ocak mutabakatını destekliyoruz
Bakan Fidan'dan Suriye mesajı: 18 Ocak mutabakatını destekliyoruz
11:41
Dev marka piyasadan resmen çekildi Artık telefon üretmeyecekler
Dev marka piyasadan resmen çekildi! Artık telefon üretmeyecekler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2026 15:15:38. #7.11#
SON DAKİKA: Öğretmen Adayları İçin Başvuru Süreci Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.