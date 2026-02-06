Öğretmen Ağcalı, Deprem Acısını Anlattı - Son Dakika
Öğretmen Ağcalı, Deprem Acısını Anlattı

Öğretmen Ağcalı, Deprem Acısını Anlattı
06.02.2026 11:56
Gülcan Ağcalı, Hatay'daki depremin yıl dönümünde öğrencilere duygusal anlar yaşattı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremleri sırasında Hatay'da görev yapan öğretmen Gülcan Ağcalı, felaketin yıl dönümünde öğrencilerine yaşadıklarını anlatırken duygu dolu anlar yaşadı. Öğün, sadece 65 saniyede her şeyin değiştiğini belirterek, "Çok sevdiklerimi kaybettim, öğrencilerimi, arkadaşlarımı, komşularımı. Onların yokluğu her gün içimde" dedi.

6 Şubat depremlerine Hatay'da yakalanan öğretmen Gülcan Ağcalı, depremlerde hayatını kaybedenleri 3. yıl dönümünde Edirne'deki Plevne İlköğretim Okulu'nda öğrencileri ile birlikte andı. Öğrencilerine neden saygı duruşunda bulunduklarını anlatan Ağcalı, "6 Şubat'ta 11 ili kapsayan 'asrın felaketi' dediğimiz büyük bir deprem yaşadık. Ben o gün Hatay'daydım. Çok şiddetliydi. Bir gecede değil, sadece 65 saniyede her şeyimiz değişti" dedi.

"Sağlam bina can kurtarır"

Depremde binaların nasıl hayati rol oynadığını anlatan Ağcalı, kendi evlerinin ayakta kalmasının nedenini doğru inşaata bağladı. Sesi titreyerek konuşan Öğün, "Bizim evimiz eskiydi ama sağlam yapılmıştı. Sapasağlam kurtulduk. Ama iki öğretmen arkadaşım, yeni binalarda olmalarına rağmen kolonları kesildiği için hayatını kaybetti. O yüzden hangi işi yaparsanız yapın dürüst yapın çocuklar. Sağlam bina gerçekten can kurtarır" dedi.

Deprem sırasında evden çıkmakta zorlandıklarını söyleyen Ağcalı, "Dolaplar devrildi, kapılar kapandı. Girişimiz kapanmıştı. Saatlerce evin içinde mahsur kaldık. O korkuyu tarif etmek mümkün değil" diyerek yaşadıklarını paylaştı.

"Bizim başımıza gelmez demeyin"

Öğrencilerine seslenen Ağcalı, afet bilincinin önemini vurgulayarak, "Evinizde dolapları duvara sabitleyin, deprem çantası hazırlayın. Su ve yiyeceklerin tarihlerini kontrol edin. 'Bizim başımıza gelmez' demeyin. Ben yedi küçük deprem yaşamıştım, sekizincisi her şeyi değiştirdi" dedi.

Hatay'da öğrencilerini, velilerini, komşularını ve yıllarca birlikte çalıştığı meslektaşlarını kaybettiğini söyleyen Öğün, "Çok sevdiklerimi kaybettim, öğrencilerimi, arkadaşlarımı, komşularımı. Onların yokluğu her gün içimde. Yaşamayan anlayamıyor" ifadelerini kullandı.

Deprem sonrası Edirne'ye tayin olduğunu ve Plevne İlköğretim Okulu'nda görev yaptığını belirten Gülcan Ağcalı Öğün, sözlerini şöyle tamamladı:

"Hayat devam etmek zorunda ama o acılar hiç bitmiyor. Küçük bir sarsıntı bile bizi o günlere götürüyor. Allah bir daha kimseye böyle bir felaket yaşatmasın." - EDİRNE

Kaynak: İHA

Öğretmen Ağcalı, Deprem Acısını Anlattı

SON DAKİKA: Öğretmen Ağcalı, Deprem Acısını Anlattı - Son Dakika
