Öğretmen Görevden Uzaklaştırıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Öğretmen Görevden Uzaklaştırıldı

09.01.2026 01:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'de bir öğretmenin, kız öğrencileri evinde çalıştırdığı iddia edildi, görevden alındı.

(İZMİR) - İzmir Valiliği, Bornova ilçesinde bulunan Mesleki Eğitim Merkezi'nde görev yapan bir öğretmenin, "kız öğrencileri ders saatlerinde okuldan çıkararak kendi evinde çalıştırdığı" iddiaları üzerine öğretmen D.T'nin görevden uzaklaştırıldığını ve Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğunu bildirdi.

Bornova ilçesinde bulunan Mesleki Eğitim Merkezi'nde görev yapan bir öğretmen hakkında, kız öğrencileri ders saatlerinde okuldan çıkararak kendi evinde çalıştırdığı yönündeki iddialar üzerine İzmir Valiliği'nde açıklama yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İlimiz Bornova İlçesi Mesleki Eğitim Merkezi'nde görev yapan bir öğretmenin, 'kız öğrencileri ders saatlerinde okuldan çıkararak kendi evinde çalıştırdığı' yönünde 08 Ocak 2026 tarihinde (bugün), basında ve sosyal medya mecralarında yer alan iddialar üzerine Valiliğimizce idari soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni D.T. görevden uzaklaştırılmış, ilgili hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur. Söz konusu şahıs gözaltına alınmış olup, adli ve idari süreç titizlikle sürdürülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Kaynak: ANKA

Güvenlik, İzmir, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Öğretmen Görevden Uzaklaştırıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe transferi son anda iptal etti: Acun Ilıcalı hemen talip oldu Fenerbahçe transferi son anda iptal etti: Acun Ilıcalı hemen talip oldu
ABD’yi ayağa kaldıran cinayet Trump’ın polisleri dehşet saçtı ABD'yi ayağa kaldıran cinayet! Trump'ın polisleri dehşet saçtı
Maduro’nun kaçırılması sonrası ABD’den 3 aşamalı Venezuela planı Maduro'nun kaçırılması sonrası ABD'den 3 aşamalı Venezuela planı
Sarıyer’de motosikletiyle denize düşen sürücü hayatını kaybetti Sarıyer'de motosikletiyle denize düşen sürücü hayatını kaybetti
ABD’den iç savaşa sürüklenen İran’a yeni tehdit ABD'den iç savaşa sürüklenen İran'a yeni tehdit
Kan donduran cinayet Polisin olaydan sonraki tavrı daha da skandal Kan donduran cinayet! Polisin olaydan sonraki tavrı daha da skandal

01:07
İran’da protestolar şiddetlendi: Hava ulaşımı durdu, iletişim tamamen kesildi
İran'da protestolar şiddetlendi: Hava ulaşımı durdu, iletişim tamamen kesildi
23:56
Fenerbahçe, Matteo Guendouzi ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladı
Fenerbahçe, Matteo Guendouzi ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladı
22:58
Havalimanı teknikerine canına kıydıran şebeke çökertildi
Havalimanı teknikerine canına kıydıran şebeke çökertildi
22:55
Fenerbahçe’den Enes Ünal sürprizi
Fenerbahçe'den Enes Ünal sürprizi
21:36
Minneapolis’te tansiyon yüksek: Protestoculara polis müdahale etti
Minneapolis'te tansiyon yüksek: Protestoculara polis müdahale etti
21:15
İtalyan dağcılar 52 yıl önce bıraktığı notu buldular İşte o kağıtta yazılanlar
İtalyan dağcılar 52 yıl önce bıraktığı notu buldular! İşte o kağıtta yazılanlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2026 02:53:56. #7.11#
SON DAKİKA: Öğretmen Görevden Uzaklaştırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.