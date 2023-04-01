Öğretmen tarafından katledilen 6 kişilik aile toprağa verildi - Son Dakika
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Öğretmen tarafından katledilen 6 kişilik aile toprağa verildi

01.04.2023 15:40

Elazığ'da dün doğal gaz kaçağından dolayı girdikleri evde 6 kişinin cansız bedeniyle karşılaşan polis ekipleri, aktif olarak görev yapan bir öğretmenin, ailesini katlettikten sonra intihar ettiğini belirledi. Yaşamlarını yitiren 6 kişilik ailenin cansız bedenleri kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Dün merkez Salıbaba Mahallesi Ümran Sokak'ta öğretmen Hüseyin Fırat ile ailesi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından cinnet getiren Hüseyin Fırat, yanında getirdiği pompalı tüfekle dehşet saçtı.

5 YAKININI ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİ

Hüseyin Fırat, babası Cuma Ali, annesi Zeynep, kardeşi Remziye ve engelli kardeşleri Yusuf ve Mesut'a ateş ettikten sonra silahı başına dayayarak intihar etti. 6 kişinin cansız bedeni 2 savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

BİRLİKTE DEFNEDİLDİLER

Fırat Üniversitesi Hastanesinde otopsileri tamamlanan 6 kişilik ailenin cansız bedenleri, bugün öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Asri Mezarlığına defnedildi. Olayla ilgili başlatılan incelemenin sürdüğü öğrenildi.

KUMAR BORCU YÜZÜNDEN TARTIŞMIŞLAR

Öte yandan, öğretmen Hüseyin F.'nin kumar borcunun bulunduğu ve para istemek için babasının evine geldiği iddia edildi. Babasının para vermemesi üzerine çıkan tartışmada Hüseyin F.'nin cinnet getirerek ailesini katlettiği ve ardından intihar ettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA
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İntihar, Elazığ, Fırat, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Öğretmen tarafından katledilen 6 kişilik aile toprağa verildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Öğretmen tarafından katledilen 6 kişilik aile toprağa verildi - Son Dakika
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