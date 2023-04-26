Diyarbakır'da Tuğba öğretmen varis ameliyatı sonrası hayatını kaybetti! Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı - Son Dakika
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Diyarbakır'da Tuğba öğretmen varis ameliyatı sonrası hayatını kaybetti! Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı

26.04.2023 16:56

Diyarbakır'da özel bir hastanede 15 Nisan'da varis ameliyatı olup aynı gün taburcu edilen 2 çocuk annesi 37 yaşındaki öğretmen Tuğba Parlak, ertesi gün evinde fenalaştı. Kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alınan Parlak, 24 Nisan'da aniden yaşamını yitirdi. Parlak'ın yakınları doktor, hastane yönetimi ile ihbarın ardından eve 27 dakika geç geldikleri iddiasıyla 112 Acil Çağrı Merkezi personeli hakkında suç duyurusunda bulundu, il sağlık müdürlüğü konuyla ilgili kapsamlı soruşturma başlattı.

Bağlar ilçesinde bir ilkokulda sınıf öğretmenliği yapan Tuğba Parlak, iki bacağındaki varis nedeniyle özel bir hastaneye başvurdu. 15 Nisan'da ameliyat olan Parlak, aynı gün içerisinde taburcu edildi. Evine giden Parlak, ertesi gün rahatsızlık yaşayınca ailesi tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. Eve gelen sağlık ekipleri, yaptıkları müdahalenin ardından Parlak'ı ameliyat yapılan hastanenin başka bir şubesinin aciline götürdü.

AİLESİ ŞİKAYETÇİ OLDU

Parlak, burada yapılan müdahalenin ardından yoğun bakıma alındı. 24 Nisan'da Parlak'ın yaşamını yitirdiği yakınlarına bildirildi. Ailesinin, "ihmal" olduğu gerekçesiyle şikayetçi olmasıyla Parlak'ın cenazesi adli tıp kurumuna götürüldü. Biri 5 diğeri 10 yaşında 2 çocuk annesi Parlak'ın cenazesi otopsinin ardından Tokat'a götürülerek, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SORUŞTURMA BAŞLATTI

Tuğba Parlak'ın yaşamını yitirmesinin ardından eşi Mustafa Parlak, ameliyatta ve sonrasında "ihmal" olduğu iddiasıyla özel hastane yönetimi ile ameliyatı gerçekleştiren kalp damar cerrahı hakkında suç duyurusunda bulundu. Parlak, ayrıca evde fenalaşan eşine müdahale için çağrılan 112 ekibinin de olay yerine 27 dakika geç geldiğini belirterek, savcılığa suç duyurusunda bulundu. İl Sağlık Müdürlüğü tarafından konu ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA
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