19 çocuğa cinsel istismarda bulunan sapık öğretmene 500 yıl hapis

14.11.2025 10:21
Antalya'da 28 öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla yargılanan öğretmen Mahmut Aydın Köksar'ın Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden görülen davasında hüküm açıklandı. Mahkeme Köksar'ın 19 çocuğa yönelik "Nitelikli cinsel istismar" suçunu işlediğine hükmederek sanığı indirimsiz 500 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Antalya'nın Kepez ilçesindeki bir ilkokulda 8 yıl önce öğrencilere cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan öğretmen Mahmut Aydın Köksar, Antalya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davada, 27 çocuğa karşı 'Nitelikli cinsel istismar' suçunu işlediği gerekçesiyle, hiçbir indirim uygulanmadan toplam 621 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

DOSYA İSTİNAFTAN DÖNDÜ

Öğretmenlikten de menedilen Mahmut Aydın Köksar'a, aynı dosya kapsamında 1 çocuğa daha benzer suçu işlediği gerekçesiyle 15 yıl hapis cezası verildi. Toplamda 636 yıl hapis cezasına çarptırılan Köksar'ın dava dosyası, 6 çocuğun raporunun eksik olması nedeniyle istinaftan döndü.

28 öğrenciye cinsel istismarda bulunan öğretmene indirimsiz 500 yıl hapis

HUKUKA AYKIRILIKLAR NEDENİYLE BOZULDU

Dosyanın gönderildiği Yargıtay 9'uncu Ceza Dairesi, 12 çocuğa karşı "Nitelikli cinsel istismar" suçundan verilen mahkumiyet hükmünü bozdu. Bölge Adliye Mahkemesi 6'ncı Ceza Dairesi'nin kararı, "hükmü etkileyecek nitelikteki hukuka aykırılıklar ve delil yetersizliği nedeniyle" bozuldu. Dosya Antalya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'ne geri gelen dosya, 6 çocuk yönünden yargılamanın devam ettiği dosya ile birleştirildi.

İNDİRİMSİZ 500 YIL VERİLDİ

Mahmut Aydın Köksar'ın yargılamasına devam edildi. Sanık daha önceki beyanlarını tekrar etti. Mahkeme heyeti, sanığın 'Nitelikli cinsel istismar' suçundan dosyada yer alan 19 çocuk yönünden ayrı ayrı cezalandırılmasına hükmetti. Köksar, toplamda 500 yıl hapse çarptırıldı. Mahkeme, sanığın cezasına ilişkin indirim uygulamadı.

Kaynak: DHA

