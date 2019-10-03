'Öğretmenim' diyerek kasabı dolandıran kadın kamerada

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde bir kasaptan 'rehber öğretmenim' diyerek 300 liralık ürün alarak parayı ödemeden giden kadının birçok esnaftan benzer şekilde ürün aldığı öne sürüldü. Kasap Ramazan Kara (27) iş yerinin güvenlik kameralarına da yansıyan olayla ilgili, "Kartını okulda öğretmen dolabında unuttuğunu ve ücreti ertesi gün geçerken bırakmasının uygun olup olmadığını sordu. Ben de öğretmen diye 'tabii olur' dedim" diye konuştu.

Manavgat'ın Sarılar Mahallesi'nde Ramazan Kara'nın işlettiği kasap dükkanına geçen pazartesi saat 20.30 sıralarında gelen ve Sarılar'da bir ilkokulda rehber öğretmenlik yaptığını ve adının E.E.Y. olduğunu belirten kadın, birçok ürün sipariş verdi. Kasaplık ürünler hazırlanırken zeytinyağı siparişi de veren kadın, bir süre kasap Ramazan Kara ile sohbet etti. Kadın, kendisinin Sarılar Mahallesi'nde bulunan ilkokulda rehber öğretmen olduğunu söyledi. Okuldaki durum ve okul müdürüyle ilgili sohbet eden Ramazan Kara, siparişleri hazırlayarak kadına verdi. Çantasında kredi kartı arayan ve bulamayan kadın, ücreti ertesi gün vermek istediğini söyleyince, kasap kabul etti. Kadının, salı günü gelmemesi üzerine okul müdürünü arayan kasap Ramazan Kara, okulda öyle birinin çalışmadığını öğrendi. Ramazan Kara, jandarmaya olayı haber vermesine rağmen şikayetçi olmayınca, kadın hakkında herhangi bir işlem yapılmadı.

'AZ BİRAZ ŞÜPHELENDİM'

DHA muhabirine açıklama yapan Ramazan Kara, akşam saatlerinde dükkanı kapatmaya hazırlandığı esnada bir kadının geldiğini belirterek, "A'dan Z'ye diyeyim, tavuk ürünleri, et ürünleri, bal, tahin ve zeytinyağı istedi. Zeytinyağı bizim dükkanımızda yoktu, eniştem satıyordu, özellikle onu istedi, getirttim. Alışverişini yaptı ve hiçbir malzemeyi doğratmamı istemedi, tüm tüm aldı ürünleri. Ben bunun üzerine az biraz şüphelendim. Zeytinyağının gelmesini beklerken sohbet ettik. Bana, 'Ben, Sarılar Mahallesi'ndeki ilkokulda rehberlik öğretmeniyim' dedi. Bunun üzerine ben de ismini vermeden, okul müdürünü sordum, bana okul müdürünün adını söyleyerek çok iyi tanıdığını belirtti. Okulla ilgili biraz daha sohbet ettik" dedi.

'BİZİM BURADA BÖYLE BİR ÖĞRETMEN YOK'

Zeytinyağı da gelince ürünleri kendisine hazırlayıp, verdiğini söyleyen kasap Ramazan Kara, "Bana 'fiyatı ne kadar' diye sorunca, ben de '320 lira ama siz 300 lira verin yeter' dedim. Çantasını karıştırdı. Kartını okulda öğretmen dolabında unuttuğunu ve ücreti ertesi gün geçerken bırakmasının uygun olup olmadığını sorunca, ben de öğretmen diye 'tabii olur' dedim. Adını soyadını ve telefon numarasını aldım. Ertesi gün öğlene kadar gelmeyince okul müdürünü aradım. Okul müdürü bana, 'Ramazan, geçmiş olsun. Sen ilk arayan değilsin, bizim burada böyle bir öğretmen yok' dedi. Ben daha sonra soruşturunca Manavgat'ta bir sürü kasaptan böyle alışveriş yaptığını, hatta aralarında çiçekçilerin de olduğu bir sürü esnaftan bu şekilde alışveriş yaparak ortadan kaybolduğunu öğrendim" diye konuştu.

Kasap Ramazan Kara, olayın ardından jandarmayı arayarak haber verdiğini ancak şikayetçi olmadığını sözlerine ekledi.

Adının E.E.Y. olduğunu söyleyen kadının kasap dükkanında yaptığı alışveriş, iş yerinin güvenlik kameralarına da yansıdı. Güvenlik kamera görüntülerinde kadının kasaba sipariş vermesi, kasapla konuşması ve iş yerinden ayrılması görülüyor.