Öğretmenler Günü'nde anlamlı klip - Son Dakika

İZMİR'deki bir ortaokulun öğretmen ve öğrencileri, 24 Kasım Öğretmenler Günü için gençlere birlik ve beraberlik bilinci aşılamak amacıyla şehitlikte, şehitler için 'Hasretinle Yandı Gönlüm' adlı parçaya klip çekti.

Konak Kazım Karabekir Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri, 24 Kasım Öğretmenler Günü için anlamlı bir projeye imza attı. Kadifekale Şehitliği ile okulda çekilen kliple gençlere birlik ve beraberlik bilincinin kazandırılması hedeflendi. 'Hasretinle Yandı Gönlüm' adlı parçanın seslendirildiği klipte, şehit Ferdi Tosun'un babası Ziya Tosun da yer aldı. Ferdi Tosun'un, oğlunun kabri başında öğretmenlerle dua etmesiyle başlayan klip, paylaşıldığı sosyal medyada beğeni topladı.