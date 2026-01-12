Öğretmenler için yer değiştirme başvuruları 14 Ocak'ta başlayacak - Son Dakika
Son Dakika Logo
Eğitim

Öğretmenler için yer değiştirme başvuruları 14 Ocak'ta başlayacak

12.01.2026 23:19
Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenlerin il içi ve iller arası yer değiştirme başvurularının tarihlerini duyurdu.

MİLLİ Eğitim Bakanlığı, aile birliği, sağlık, can güvenliği, engellilik durumu ve diğer nedenlerle il içinde ilçe grupları arası ve iller arası yer değişikliği talebinde bulunacak öğretmenler için başvuru sürecinin 14 Ocak'ta başlayacağını duyurdu.

Milli Eğitim Bakanlığı, 2026 yılı yarıyıl tatili öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme işlemlerine ilişkin duyuruyu yayımladı. Duyuruda, "Yer değişliği işlemleri önceki yıllardan farklı olarak 'il içinde ilçe grupları arasında' ve 'iller arası' olarak iki ayrı takvim sürecinde gerçekleşecek. Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarında görev yapan öğretmenlerden 'Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Öğretmenlerin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nde sayılan aile birliği, sağlık, can güvenliği, engellilik durumu ve diğer nedenlerden birine bağlı olarak mazereti bulunanların il içinde ilçe grupları arasında ya da iller arası yer değiştirme başvuruları, duyurularda yapılan açıklamalar doğrultusunda alınacak" ifadelerine yer verildi.

İL İÇİNDE ILÇE GRUPLARI ARASINDA YER DEĞIŞTIRME

Bakanlık tarafından yapılan duyuruya göre, il içinde ilçe grupları arasında yer değiştirme için öğretmenler ön başvuru aşamasında 14-19 Ocak tarihleri arasında belgeleri ile birlikte mazeretlerini bildirecek. Ön başvurusu onaylananlar, ikinci aşamada 20-22 Ocak tarihleri arasında tercih başvurusunda bulunabilecek. Atamalar 23 Ocak tarihinde gerçekleştirilecek. Ataması gerçekleştirilenlerin ayrılma işlemleri 23 Ocak tarihi itibarıyla yapılabilecek. İl içi ilçe grupları arasında yer değiştirme işlemleri duyurusu kapsamında eş emekliliğine bağlı olarak yer değişikliği başvuruları kabul edilmeyecek.

İLLER ARASINDA YER DEĞİŞTİRME

İller arasında yer değiştirme için öğretmenler birinci aşamada 14-19 Ocak tarihleri arasında belgeleri ile birlikte mazeretlerini bildirecek. Ön başvurusu onaylananlar, ikinci aşamada 27-29 Ocak tarihleri arasında tercih başvurusunda bulunabilecek. Atamalar 30 Ocak tarihinde gerçekleştirilecek. Ataması gerçekleştirilenlerin ayrılma işlemleri 30 Ocak tarihi itibarıyla yapılabilecek. Aile birliği mazereti kapsamında yer değişikliği yapacaklar için talep edilen yerde 360 gün sigortalılık süresi istenilecek. İkinci aşamada alanlar itibarıyla norm kadro açığı bulunan eğitim kurumlarının tamamı ile muhtemel boşalacak eğitim kurumları tercih edilebilecek. Yer değiştirmeler, tercih edilen eğitim kurumları dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğü esasına göre elektronik ortamda gerçekleştirilecek.

Kaynak: DHA

Kaynak: DHA

