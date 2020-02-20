Öğretmenler "Kadına yönelik şiddete" dikkat çekmek için kısa film çekti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Öğretmenler 'Kadına yönelik şiddete' dikkat çekmek için kısa film çekti - Son Dakika

Öğretmenler "Kadına yönelik şiddete" dikkat çekmek için kısa film çekti

6 saat önce

Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde Rehber Öğretmenler tarafından "Acıgöl halkı şiddete karşı tek yürek" kısa filmi çekildi.

Öğretmenler

Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde Rehber Öğretmenler tarafından "Acıgöl halkı şiddete karşı tek yürek" kısa filmi çekildi.


Acıgöl ilçesinde Rehber Öğretmenleri tarafından Acıgöl halkı şiddete karşı tek yürek isimli kadın ve çocuklara yönelik şiddete dikkat çekilmek amacıyla kısa film çekildi. Öğretmenler tarafından hazırlanan kısa filmde öğrenciler, öğretmenler, doktorlar, esnaflar, imam, jandarma ve polislerin yanı sıra Acıgöl Belediye Başkanı Ercan Ertaş ve Acıgöl Kaymakamı Doğukan Koyuncu da kadına yönelik şiddete dikkat çekti. Kısa filmin sonunda ise Acıgöl Kaymakamı Doğukan Koyunca verdiği mesajda, "Acıgöl ilçesi şiddetin her türlüsüne karşı. Tüm kolluk kuvvetleri, yerel yönetimleri, sosyal yardımlaşma kuruluşları ve insanıyla tek yürek. Kadına şiddet insanlığa ihanettir" dedi.


Filmde jandarma ve polis ekipleri şiddete karşı her zaman kadın ve çocukların yanında olduğu mesajı verilirken çekilen kısa film ilçe genelinde tüm okullara izlettirildi. - NEVŞEHİR

Nevşehir, Acıgöl, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 11:29 Kaynak: İHA
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