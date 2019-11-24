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Öğretmenler kan bağışında bulundu

6 saat önce

Kan bağış arabası Kan vermeye gelenlerin doküman doldurması Kan vermek için gelen öğretmenler Öğretmenlerden Esra Ünal'ın konuşması Gümüşhacıköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Ercan Gültekin'in konuşması Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde ise öğretmenler, kan bağışında bulundu.

Kan bağış arabası

Kan vermeye gelenlerin doküman doldurması

Kan vermek için gelen öğretmenler

Öğretmenlerden Esra Ünal'ın konuşması

Gümüşhacıköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Ercan Gültekin'in konuşması Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde ise öğretmenler, kan bağışında bulundu.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen program kapsamında ilçede görev yapan öğretmenler, Türk Kızılay Samsun Kan Merkezince Öğretmenevi önünde kurulan kan toplama merkezinde bağışta bulundu.

Bağışta bulunan öğretmenlerden Esra Ünal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Biz '1 kan 3 can' sloganı ile bütün topluma can olmaya karar verdik. Öğretmenlerimiz sadece eğitim değil, aynı zamanda can veriyor insanlarımıza. İnşallah verdiğimiz kan hastalarımıza şifa olur." ifadelerini kullandı.

Öğretmenler kan bağışında bulundu

Gümüşhacıköy, Esra Ünal, Amasya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 04:55 Kaynak: AA
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