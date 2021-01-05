Öğretmenler, öğrencilerin uzaktan eğitim süreçlerini yakından takip ediyor - Son Dakika

Öğretmenler, öğrencilerin uzaktan eğitim süreçlerini yakından takip ediyor

05.01.2021 15:07
Öğretmenler, öğrencilerin uzaktan eğitim süreçlerini yakından takip ediyor, System.String[]

Adıyaman'ın Kahta Büyükbağ Ortaokulu öğretmenleri, pandemi tedbirleri doğrultusunda öğrencilerini evlerinde ziyaret ederek uzaktan eğitim süreçlerini takip ediyor.

Adıyaman'ın Kahta Büyükbağ Ortaokulu öğretmenleri, pandemi tedbirleri doğrultusunda öğrencilerini evlerinde ziyaret ederek uzaktan eğitim süreçlerini takip ediyor.

Öğretmenler, ev ziyaretlerinde EBA TV, EBA ve uzaktan eğitim sürecinde kullanılan canlı yayın programlarının kurulumu ve kullanımında sıkıntı yaşayan öğrencilere yardımcı oluyor. Ayrıca Büyükbağ Ortaokulu öğretmenleri okul kütüphanesinden aldıkları kitapları dezenfekte ederek öğrencilerine ulaştırıyor. Çocukların değerli olduklarını ve özlendiklerini hissettirmek istediklerini kaydeden Okul Müdürü Ziya Duran, "Pandemi sürecinde öğrencilerimiz okullarına gelemiyor. Uzaktan eğitim programları ile eğitimlerini tamamlamaya çalışıyorlar. Zor bir süreçten geçiyorlar. Öğrencilerimizi özlendiklerini, bizim için değerli olduklarını ve bu sürecin kısa sürede biteceğini hissettirmek istedik. Yapılan ziyaretlerde okul öğretmenimiz Yeter Ekmekci, öğrencilerimize kütüphanesinden aldığı kitapları 71 öğrencimize ulaştırdı" dedi.

Yapılan çalışmalardan ötürü öğretmenlere teşekkür eden Kahta ilçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tunçmen, "Tüm yurtta olduğu gibi ilçemizde de uzaktan eğitim süreci devam ediyor. İlçemizde görev yapan öğretmenlerimiz, uzaktan eğitim programları ile öğrencilerimize ulaşıyor. Programların kurulumunda bir takım sorunlar yaşayan öğrencilerimize telefon ile yardımcı olmaya çalışıyor. Telefon yolu ile çözülemeyen durumlarda öğretmenlerimiz, pandemi tedbirleri doğrultusunda öğrencilerimizi ziyaret ederek yardımcı olmaya çalışıyor. Bunun dışında kitap ve kaynak bulamayan öğrencilerimize yardımcı olmaya çalışıyorlar. Öğretmen ve öğrencilerimize çalışmalarında başarılar dilerim" diye konuştu. - ADIYAMAN

Öğretmenler, öğrencilerin uzaktan eğitim süreçlerini yakından takip ediyor

Hisarcık, Adıyaman, Kahta, Okul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Öğretmenler, öğrencilerin uzaktan eğitim süreçlerini yakından takip ediyor - Son Dakika


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