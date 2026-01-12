Öğretmenlerden Yürüyüş Yasağına Zafer - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Öğretmenlerden Yürüyüş Yasağına Zafer

12.01.2026 16:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sendika, İstanbul Valiliği'nin yürüyüş yasağını mahkemede aştı, emekçilere destek mesajı verdi.

(ANKARA) - Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası'ndan yapılan açıklamada, "İstanbul Valiliği'nin aldığı Ankara'ya yürüyüş yasağına karşı açtığımız davayı kazandık" denildi.

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Eğitim emekçilerinin mücadelesinin önüne set çekmek, sendikamızın Ankara yürüyüşünü durdurmak için Valilik yürüyüş yasağı kararı çıkarmış ve bunu duyurmuştu. Sendikamız, Valilik yasağına boyun eğmeyerek tüm engellere rağmen başarılı bir şekilde Ankara yürüyüşünü tamamlamıştı. Sendikamız, yasağın hukuka aykırı olduğundan yola çıkarak valilik yasağına karşı da dava açmıştı. Dava sonucunda yürüyüşün yasal bir hak olduğu kararına varıldı.

Yürüyüş iradesinin meşru olduğunu bir kez daha tescilleyen bu emsal kararı bir kazanım olarak üyelerimize duyuruyoruz. Mücadele kararı alacak olan tüm emekçiler ve öğretmenler için bu kazanım kullanacakları ve dayanak olarak sunacakları bir kanıt olacak. Yürüyüş sürecinde emeği olan arkadaşlarımıza, her zaman yanımızda olan ve bizimle birlikte yürüyen avukatlarımıza teşekkür ediyoruz. Eğitim emekçilerinin onurlu mücadelesi devam ediyor."

Kaynak: ANKA

Sendika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Öğretmenlerden Yürüyüş Yasağına Zafer - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Netanyahu’dan İran’daki protestolara destek mesajı: Özgürlük mücadelesini izliyoruz Netanyahu'dan İran'daki protestolara destek mesajı: Özgürlük mücadelesini izliyoruz
Katliam gibi kazada koltuk dahi yerinden uçtu: 1 ölü, 10 yaralı Katliam gibi kazada koltuk dahi yerinden uçtu: 1 ölü, 10 yaralı
THY duyurdu Çok sayıda uçak seferi iptal edildi THY duyurdu! Çok sayıda uçak seferi iptal edildi
Ünlü şarkıcı Yeison Jimenez’in hayatını kaybettiği uçak kazası kamerada Ünlü şarkıcı Yeison Jimenez'in hayatını kaybettiği uçak kazası kamerada
Acun Ilıcalı’nın Hull City’sinden transfer harekatı Manchester United’dan istiyor Acun Ilıcalı'nın Hull City'sinden transfer harekatı! Manchester United'dan istiyor
Araca yaklaşıp bir anda bıçakladı: Kaçmasaydım beni öldürürdü Araca yaklaşıp bir anda bıçakladı: Kaçmasaydım beni öldürürdü

17:02
TÜGVA, Gençlig 2026 Lansmanı’na Hacıosmanoğlu’nun giydiği forma damga vurdu
TÜGVA, Gençlig 2026 Lansmanı'na Hacıosmanoğlu'nun giydiği forma damga vurdu
16:42
Furkan Bölükbaşı tahliye edildi
Furkan Bölükbaşı tahliye edildi
16:12
Altın fiyatlarını uçuran mahkeme celbi
Altın fiyatlarını uçuran mahkeme celbi
15:19
Esra evde öldürüldü Erkek arkadaşı ve kendi annesi gözaltında
Esra evde öldürüldü! Erkek arkadaşı ve kendi annesi gözaltında
15:05
Konyalı kadının sözleri gündem oldu: Bizim suçumuz ne
Konyalı kadının sözleri gündem oldu: Bizim suçumuz ne?
14:45
Cinayet ihtimalini güçlendirecek sözler Rojin Kabaiş’in babası gassal ile konuşmasını anlattı
Cinayet ihtimalini güçlendirecek sözler! Rojin Kabaiş'in babası gassal ile konuşmasını anlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2026 17:07:39. #7.11#
SON DAKİKA: Öğretmenlerden Yürüyüş Yasağına Zafer - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.