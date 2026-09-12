Öğretmenlere kritik uyarı: İstismarın sessiz belirtilerine dikkat - Son Dakika
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Öğretmenlere kritik uyarı: İstismarın sessiz belirtilerine dikkat

Öğretmenlere kritik uyarı: İstismarın sessiz belirtilerine dikkat
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Avukat Lerzenur Asan Elik, Haberler.com’da sunucu Melis Yaşar’ın konuğu oldu. Okullarda çocuk istismarı ve akran zorbalığına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulunan Elik, öğretmenlerin çocukların davranışlarındaki değişiklikleri fark etmesi gerektiğini vurguladı. İstismarın çoğu zaman sessiz ilerlediğini belirten Elik, eğitim kurumlarının koruma ihtiyacı olan çocukları ilgili makamlara bildirme yükümlülüğüne dikkat çekti.

Avukat Lerzenur Asan Elik, Haberler.com’da çocuk istismarı ve akran zorbalığına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Öğretmenlerin çocukların davranışlarındaki değişiklikleri fark etmesi gerektiğini belirten Elik, istismarın gerçek hayatta çoğu zaman sessiz olduğunu söyledi. Akran zorbalığının da tolere edilmemesi gerektiğini vurgulayan Elik, psikolojik şiddet ve duygusal istismarın tehlikesine dikkat çekti.

OKUL ÇOCUKLAR İÇİN GÜVENİLİR LİMAN

Haberler.com’da sunucu Melis Yaşar’ın konuğu olan Avukat Lerzenur Asan Elik, çocuk istismarı ve akran zorbalığı konusunda değerlendirmelerde bulundu. Çocukların okulda kendilerini güvende hissetmesinin önemine dikkat çeken Elik, “Okul çocuklar için güvenilir limandır” dedi.

İSTİSMARIN SESSİZ BELİRTİLERİNE DİKKAT

İstismarın gerçek hayatta çoğu zaman sessiz olduğuna dikkat çeken Elik, “Gerçek hayatta istismar çok sessizdir” ifadelerini kullandı. Öğretmenlerin çocukların davranışlarında meydana gelen değişiklikleri fark etmesi gerektiğini belirten Elik, “Öğretmen çocuğun davranışlarındaki değişikliği fark etmeli” dedi.

"ÖĞRETMENLERİN BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ VAR"

Öğretmenlerin yasal sorumluluklarına da değinen Elik, “Kanun, öğretmene suç şüphesi ve somut kanıt varsa bildirim zorunluluğu getiriyor” ifadelerini kullandı. Eğitim kurumlarının sorumluluğuna dikkat çeken Elik, “Eğitim kurumları, koruma ihtiyacı olan çocuğu ilgili makamlara bildirmek zorunda” dedi.

CİNSEL İSTİSMARDA AİLELERE DİKKAT ÇEKTİ

Cinsel istismara ilişkin dikkat çeken bir değerlendirmede bulunan Elik, “Cinsel istismar mağduru çocukların yüzde 30’u aile bireyleri tarafından istismara maruz kalıyor” dedi.

AKRAN ZORBALIĞI TOLERE EDİLMEMELİ

Akran zorbalığının çocuklar üzerindeki etkisine dikkat çeken Elik, “Hiçbir akran zorbalığını tolere etmemeliyiz” ifadelerini kullandı. Akran zorbalığı yapan çocukların ailelerinin de sürece dahil olması gerektiğini belirten Elik, “Akran zorbalığı yapan çocukların ailelerine de seslenmek lazım” dedi. Çocukların maruz kalabileceği psikolojik şiddet ve duygusal istismara da dikkat çeken Elik, “Psikolojik şiddet ve duygusal istismar çok tehlikeli” ifadelerini kullandı.

Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Okul Öğretmenlere kritik uyarı: İstismarın sessiz belirtilerine dikkat - Son Dakika

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SON DAKİKA: Öğretmenlere kritik uyarı: İstismarın sessiz belirtilerine dikkat - Son Dakika
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