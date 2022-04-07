Öğretmenlerin izdivaç sayfası yine gündem oldu! Meğerse fotoğraftakiler öğretmen değilmiş - Son Dakika
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Öğretmenlerin izdivaç sayfası yine gündem oldu! Meğerse fotoğraftakiler öğretmen değilmiş

07.04.2022 00:29

Öğretmenler tarafından "izdivaç" için sosyal medyada oluşturulan sayfa bir türlü gündemden düşmüyor. Birçok tepkiye neden olan sayfayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Milli Eğitim Bakanlığı tartışmalara konu olan sayfadaki isimlerin çoğunun öğretmen olmadığını belirledi.

Instagram'da öğretmenler tarafından oluşturulan 'izdivaç' sayfası tartışma konusu olmaya devam ediyor. Önceki gün sosyal medyanın en çok konuştuğu konuların başında gelen izdivaç sayfasıyla ilgili yeni gelişmeler yaşandı.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI HAREKETE GEÇTİ

Kişisel özellikler ve fotoğrafların paylaşıldığı sayfada isteyen kullanıcılar istediği paylaşım için yorumda bulunabiliyordu. Öğretmenlik mesleğinin saygınlığına zarar verdiği tartışmalarının büyümesi üzerine Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti ve profillerin çoğunun gerçek öğretmen olmadığı tespit edildi.

BİLGİLENDİRME YALAN ÇIKTI

Instagram'da yer alan sayfanın bilgilendirme kısmında, "Sadece Öğretmenlere özel ciddi tanışma ve evlilik platformudur. Aradığınız kişiyi bulmak için sayfamıza mesaj atabilirsiniz. Sadece Öğretmenler" notu yer alıyor. Birkaç günde 20 binden fazla takipçiye ulaşan sayfanın bu bilgilendirmesinin doğru olmadığı Milli Eğitim tarafından ortaya çıkarıldı. Paylaşımlarına ara vermeden devam eden sayfada etiketlenen kullanıcıların sayfasına ya ulaşılmıyor ya da sahte hesaplara yönlendiriliyor.

TÜRK EĞİTİM- SEN'DEN TEPKİ

Kanal D'ye konuşan Türk Eğitim-Sen Başkanı Talip Geylan bu izdivaç sayfasını 'istismar' olarak değerlendirdi. Geylan, "Bu sayfaya girenlerin gerçekten öğretmen olduğuna inanmıyorum. Öğretmenlik adı verilerek güya bir arkadaşlık, evlilik sitesi kurulmasını bir istismar olarak görüyorum." ifadelerini kullandı. Geylan ayrıca bir suç tespit edilmesi halinde hukuki süreç başlatacaklarını duyurdu.

FOTOĞRAFLARDAKİLERİN ÇOĞU ÖĞRETMEN DEĞİL

Milli Eğitim Bakanlığı tartışmalara konu olan sayfadaki isimlerin çoğunun öğretmen olmadığının tespit edilmesinin yanı sıra yapılan hareketin, "meslek onurunu zedelediği" gerekçesiyle inceleme başlattı.

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Son Dakika Güncel Öğretmenlerin izdivaç sayfası yine gündem oldu! Meğerse fotoğraftakiler öğretmen değilmiş - Son Dakika


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