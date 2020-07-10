Oğulcan Engin ve Ezgi Eyüboğlu el ele görüntülendi - Son Dakika

Oğulcan Engin ve Ezgi Eyüboğlu el ele görüntülendi

OYUNCU Ezgi Eyüboğlu, sevgilisi Oğulcan Engin ile bir restoran bardan çıkarken el ele görüntülendi. Sinan Engin ve Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile sosyetik sevgilisi oyuncu Ezgi Eyüpoğlu, Çeşme'deki bir restoran barda vakit geçirdi. Oğulcan Engin'in kız kardeşi Elif Engin'in üniversiteden mezuniyetinin kutladığı öğrenilen gecenin çıkışında Oğulcan Engin ve Ezgi Eyüboğlu, ele ele görüntülendi. Basın mensuplarının soru sormak istemesine karşın Engin, "Arkadaşlar sonra konuşuruz" diyerek mekandan ayrıldı.