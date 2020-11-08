Okan Buruk: "Chadli 8. haftada döndü ama iyi döndü" - Son Dakika

Okan Buruk: "Chadli 8. haftada döndü ama iyi döndü"

08.11.2020 19:03
Okan Buruk:

Turuncu-lacivertli forma altında ilk maçında iki asist yapan Nacer Chadli hakkında görüşlerini aktaran Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, "Chadli ile ilgili büyük talihsizlikler yaşadık.

Turuncu-lacivertli forma altında ilk maçında iki asist yapan Nacer Chadli hakkında görüşlerini aktaran Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, "Chadli ile ilgili büyük talihsizlikler yaşadık. Ama şu anda iyi durumda. Bugün de iyi katkı verdi. 8. haftada döndü ama iyi döndü" dedi.

Süper Lig'in 8. haftasında Başakşehir, sahasında Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup etti. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, "Çok önemli bir galibiyet aldık. Özellikle de yoğun tempoda bir de kazandığımız önemli karşılaşmanın ardından. Başlangıç iyi değildi, yediğimiz gol rakibi güçlendirdi, bizi panik haline soktu. Rakibin her çıktığı pozisyon bize tehlike oluşturdu. İkinci yarı değişikliklerle oyunu oturttuk. Rakibe çok fazla gol şansı vermedik. Rakibin 10 kişi kalması, bizim yaptığımız değişiklikler bize galibiyeti getirdi. Ben bu yoğun maç temposunda, bu kadar önemli maçlar arasında 95 dakikalık bölümde ellerinde gelen fazlasını yapan oyuncularımız tebrik ediyorum. Zorlu bir fikstür, daha da zorlu olacak. Sakatlarımız iyileşiyor, oyuncularımız her geçen gün daha iyi oluyor. Umarım milli takım arasından sonra hem ligde hem Avrupa'da yolumuza daha güçlü şekilde devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"LİG İÇİN HENÜZ ÇOK ERKEN"

Dördüncü hafta itibarıyla son sırada olmalarına rağmen üst üste elde ettikleri galibiyetlerle Süper Lig'de dördüncü sıraya yükselmeleri hakkında ise Okan Buruk, "Üç maç üst üste kaybettiğimizde de şu anki düşünceler kafamızda vardı. İyi oyunculara sahibiz, en kısa zamanda toparlayıp hak ettiğimiz yerlere geleceğiz diyorduk. Oynadığı her maçta kazanmaya oynayan bir takımız. Ligde şampiyonluğun en güçlü adayı olacak takım olarak kendimizi görebiliriz. Lig için henüz çok erken, şampiyonluk iddiası taşıyan tüm takımların iddiası var. 1 puanla bitirdiğimizde iddialıyız diyorsak, şampiyonluk yolunda şu an için geride kalan takımların da iddialı olacaklarını düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"CHADLİ İYİ DÖNDÜ"

Turuncu-lacivertli forma altında ilk maçında 2 asist yapan Chadli ile ilgili de açıklamalar yapan Buruk, "Chadli ile ilgili büyük talihsizlikler yaşadık. Ama şu anda iyi durumda. Bugün de iyi katkı verdi. Belçika Milli Takımı'na da gidecek büyük ihtimal. Onun için güzel bir akşam oldu. 8. haftada döndü ama iyi döndü" şeklinde konuştu.

(Uygar Aydın/İHA)

Okan Buruk: Chadli 8. haftada döndü ama iyi döndü

Spor Toto Süper Lig, Nacer Chadli, Başakşehir, Okan Buruk, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Okan Buruk: 'Chadli 8. haftada döndü ama iyi döndü' - Son Dakika Spor


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