Okan Buruk: "Önemli olan kulüplerin menfaatleri" - Son Dakika

Okan Buruk: "Önemli olan kulüplerin menfaatleri"

14.01.2021 03:35

- Okan Buruk: "Önemli olan kulüplerin menfaatleri" Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, milli futbolcu İrfan Can Kahveci'ye gelen transferler tekliflerinin sorulması üzerine, "Onların transferde adı geçmesi, sadece bu transfer döneminde değil her transfer döneminde adı geçiyor ama...

- Okan Buruk: "Önemli olan kulüplerin menfaatleri"

İSTANBUL - Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, milli futbolcu İrfan Can Kahveci'ye gelen transferler tekliflerinin sorulması üzerine, "Onların transferde adı geçmesi, sadece bu transfer döneminde değil her transfer döneminde adı geçiyor ama onlar işlerini yapıyor. Muhatap olacaklar yönetim kurulumuz ve başkanımız. Önemli olan kulüplerin menfaatleri. Şu ana kadar bu anlamda net bir şey olmadığını başkanımızın söylemlerinden duyuyoruz. Son kararı olan verecek başkanımız ve yönetim kurulumuz" diye cevap verdi.

Medipol Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda deplasmanda karşılaştığı Tuzlaspor'u 5-1 mağlup ederek çeyrek finale çıktı. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, "Kupa maçları tabii ki hepimiz için çok önemli. Bir yandan son 8'e kalma bir yandan da daha az oynayan ve genç oyuncularımız için fırsat oluyor. İlk yarı çok iyi oynamadık ama ikinci yarı çok daha iyi oynadık ve net bir skorla maçı kazandık. Tuzlaspor 1. Lig'e iyi başlayan, uzun süre lider kaldı ve ligin iyi takımlarından biri. Bugün de iyi bir futbol ortaya koymaya çalıştılar. Rakibimizi kutluyoruz. Temiz, güzel bir maç oldu. Son 8'e kaldık. Bugün Ravil'in hem oyun olarak hem de ilk golünü atması bizi sevindirdi. Duarte, bugün ilk defa forma giymesi bizim açımızdan sevindiriciydi. Bunlar bize mutluk veriyor. Son 8'deyiz inşallah kupada bu sene hedeflerimizden biri" diye konuştu.

"Önemli olan kulüplerin menfaatleri"

Milli futbolcu İrfan Can Kahveci'ye gelen transferler tekliflerinin sorulması üzerine Buruk, "Tabii ki oyuncu grubumdan çok mutluyum. İnsan olarak da çok sevdiğim oyuncular. Onların transferde adı geçmesi, sadece bu transfer döneminde değil her transfer döneminde adı geçiyor ama onlar işlerini yapıyor. Muhatap olacaklar yönetim kurulumuz ve başkanımız. Biz teknik adam olarak oyuncularla ilgili isteklerimizi her zaman belirtiyoruz. Önemli olan kulüplerin menfaatleri. Şu ana kadar bu anlamda net bir şey olmadığını başkanımızın söylemlerinden duyuyoruz. Her türlü verilecek karara teknik adam olarak saygı duyuyoruz. Bu oyuncuyu istiyorum, kalırsa iyi olur yönünde tavsiyemizi söylüyoruz. Son kararı verecek olan başkanımız ve yönetim kurulumuz. Şu anda oyuncularımıza gelen teklifler onları olumsuz etkilemiyor, işlerini profesyonelce yapıyorlar. Burada olmaktan mutlular" diye cevap verdi.

"Ne eksik nerede takviye yapabiliriz bununla ilgili çalışmalarımızı yapacağız"

Yapılacak transferlerle ilgili de konuşan başarılı teknik adam, "Değerlendiriyoruz, savunma bölgesine bir takviye yapar mıyız, ona bakıyoruz. Skrtel sakatlandı, Caiçara sakatlandı, Bolingoli sakatlandı. Üç tane çok büyük sakatlık yaşayan oyuncularımız oldu. İki tanesi bu sezona yetişemeyecekti. Caiçara belki nisan-mayıs gibi dönebilir. Son maçta Chadli'nin sakatlığı oldu. Zor bir sene oluyor, sakatlıklarla geçiyor. Bugün de 16 yabancı açıklaması geldi, bununla ilgili de çalışmalarımızı yapacağız. Takıma ne eksik nerede takviye yapabiliriz bununla ilgili çalışmalarımızı yapacağız. Şu an için bizim için en önemli şey stoperdi, bu transferi yaptık. Çünkü Epureanu'yu da dinlendirmemiz gerekiyor, daha önce yaşadığı sakatlıktan dolayı tüm maçları oynayacak gücü yok. O yüzden stoper çok önemliydi" açıklamasında bulundu.

"Mert, yavaş yavaş antrenmanlara başladı"

Kaleci Mert Günok'un durumu hakkında da bilgi veren Okan Buruk, "Mert, yavaş yavaş antrenmanlara başladı en kısa sürede tekrar bizimle beraber olacak. Chadli kötü bir adale sakatlığı geçirdi. 4-6 hafta arası olacağı konuşuluyor. Bu maç trafiğinde, hem lig hem Türkiye Kupası hem de Süper Kupa finali oynayacağız. Bizim için olumsuz bir haber oldu. Onunla ilgili değerlendirme yapacağız. Bu anlamda yine hücum bölgesine alternatifli bir oyuncu bulabilirsek onu da kadromuza katmaya çalışacağız" diyerek sözlerini tamamladı.

Okan Buruk: Önemli olan kulüplerin menfaatleri
Okan Buruk: Önemli olan kulüplerin menfaatleri
Okan Buruk: Önemli olan kulüplerin menfaatleri
Okan Buruk: Önemli olan kulüplerin menfaatleri

İrfan Can Kahveci, Okan Buruk, Başakşehir, oyunlar, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Okan Buruk: 'Önemli olan kulüplerin menfaatleri' - Son Dakika Spor


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