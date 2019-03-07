Son Dakika Haberleri: Okan Buruk: "Zorlu Bir Yarış Bizi Bekliyor"

Okan Buruk: "Zorlu Bir Yarış Bizi Bekliyor"

54 dakika önce

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk, Kayserispor maçı öncesi yaptığı açıklamada, "Zorlu bir yarış bizi bekliyor" dedi.

Okan Buruk:
Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk, Kayserispor maçı öncesi yaptığı açıklamada, "Zorlu bir yarış bizi bekliyor" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında 10 Mart Pazar günü İstikbal Mobilya Kayserispor'u konuk edecek Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Okan Buruk, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde açıklamalarda bulundu. Hedeflerini belirleyecek en zor maçı oynayacaklarını dile getiren Buruk, "İki takım da ligin formda takımları. Kayserispor'un bir yenilmezlik serisi var. Biz seriyi Fenerbahçe ile kaybettik. İyi oyun oynayan iki takım. Yukarıları zorlayan iki takımın mücadelesi olacak. Sahamızda oynamanın avantajını kullanmak istiyoruz. Rakibimiz hücum hattında etkili. Uzun zamandır bir arada oynayan oyunculara sahip. Bu maçta oyunumuzu sahaya yansıtıp kazanmak istiyoruz. Bugün bütün oyuncularımız idmanda olacak. Maça bütün oyuncuları yetiştirmek istiyoruz. Sadece Petrucci'nin sakatlığı var. Milli takım arasının ardından bizimle birlikte olacak" ifadelerini kullandı.

Alt sıraların çok çekişmeli olduğunu aktaran Buruk, "Birçok takım küme düşme telaşını yaşıyor. İyi seri yakalayan takımlar ise ilk 6 hesapları yapıyor. Önümüzdeki haftalar bunu daha net göreceğiz. Ligdeki görüntü kümede kalma barajının yüksek olacağı. En az 40 puanı yakalamak ve onun üstünde toplanacak puanlarla yeni hedefler çizmek önemli. Zorlu bir yarış bizi bekliyor. Net açıklama bekliyoruz. Eğer doğru ise ben de gerekirse oyuncularımı üç adım önde bekletip avantaj sağlayacağım. Bununla ilgili net açıklama gerekiyor. Kamuoyunun hangi pozisyonun ofsayt olduğunu veya olmadığını bilmesi gerekiyor" diye konuştu. - RİZE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 05:55 Kaynak: İHA

Kayserispor, Çaykur Rizespor, Okan Buruk, Spor
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