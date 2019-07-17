Son Dakika Haberleri: Okan Kocuk Galatasaray'a giderken Bursaspor'a yaklaşık 3 milyon lira kazandırdı
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Okan Kocuk Galatasaray'a giderken Bursaspor'a yaklaşık 3 milyon lira kazandırdı

2 saat önce

Bursaspor'un genç file bekçisi Okan Kocuk, Galatasaray ile anlaşmaya vardı.

Okan Kocuk Galatasaray'a giderken Bursaspor'a yaklaşık 3 milyon lira kazandırdı, System.String[]
Bursaspor'un genç file bekçisi Okan Kocuk, Galatasaray ile anlaşmaya vardı.

Spor Toto Süper Lige veda eden yeşil-beyazlı takımda ayrılıklar devam ediyor. Yeşil-beyazlı takımda geçen sezon kaleyi devralan ve başarılı maçlar çıkaran 23 yaşındaki file bekçisi Okan Kocuk, Galatasaray ile anlaştı. Yeşil-beyazlı takımın transferden 450 bin Euro gelir elde edeceği, Okan'ın alacaklarından feragat edeceği öğrenildi. Genç kalecinin 4 yıllık imza atması beklenirken, açıklamanın kısa zamanda yapılması bekleniyor.

Öte yandan Okan Kocuk, geçtiğimiz sezon yeşil-beyazlı takımın kalesini Spor Toto Süper Lig'de 22 maçta korudu. Bu müsabakalarda 23 gol yiyen Kocuk, 7 maçta kalesini gole kapattı. Kocuk daha önce yeşil-beyazlı takımdan Bandırmaspor ve İstanbulspor'a kiralanmıştı. Kocuk, İstanbulspor ve Bursaspor'da gösterdiği performansla milli takıma kadar yükselmişti. - BURSA
Galatasaray, Okan Kocuk, Bursaspor, Genç, Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 10:41 Kaynak: İHA
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