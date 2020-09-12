Okçulukta 2020 Açık Hava Federasyon Kupası yapıldı

Turnuvada alınan sonuçlar şöyle:

Atış sırasında ise sporcular arasında 2 metre mesafe kuralı uygulandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında seyircisiz düzenlenen turnuvada, ateşi ölçülerek alanlara giren sporcu ve antrenörlerin, demir bariyerlerle çevrili bölgenin dışına çıkışlarına izin verilmedi.

Antalya 100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde makaralı ve klasik yay kategorilerinde gerçekleştirilen yarışmaya, 15 bölgeden 67 sporcu katıldı.

Sezonun ilk açık hava okçuluk organizasyonu olan 2020 Açık Hava Federasyon Kupası, Antalya'da düzenlendi.

Turnuvada alınan sonuçlar şöyle:

Atış sırasında ise sporcular arasında 2 metre mesafe kuralı uygulandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında seyircisiz düzenlenen turnuvada, ateşi ölçülerek alanlara giren sporcu ve antrenörlerin, demir bariyerlerle çevrili bölgenin dışına çıkışlarına izin verilmedi.

Antalya 100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde makaralı ve klasik yay kategorilerinde gerçekleştirilen yarışmaya, 15 bölgeden 67 sporcu katıldı.

Sezonun ilk açık hava okçuluk organizasyonu olan 2020 Açık Hava Federasyon Kupası, Antalya 'da düzenlendi.

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