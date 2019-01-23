Son Dakika Haberleri: Oklahoma City Thunder, Sahasında Portland'ı Yendi

Oklahoma City Thunder, Sahasında Portland'ı Yendi

54 dakika önce

NBA'de Oklahoma City Thunder, sahasında oynadığı Portland Trail Blazers'ı 123-114 yendi.

Oklahoma City Thunder, Sahasında Portland'ı Yendi, System.String[]
NBA'de Oklahoma City Thunder, sahasında oynadığı Portland Trail Blazers'ı 123-114 yendi. Mücadelede Oklahoma adına Paul George 36, Russel Westbrook 29 sayı kaydetti.

NBA'de normal sezon heyecanı 4 karşılaşma ile devam etti. Oklahoma City Thunder, Chesapeake Energy Arena'da karşılaştığı Portland Trail Blazers'ı 123-114'lük skorla mağlup etti. Oklahoma'da Paul George 36 sayı, 8 ribaund, Russel Westbrook 29 sayı, 14 asist ve 10 ribaund ile oynayarak galibiyeti getiren oyuncular oldu. Portland'da ise Damian Lillard 34 sayı, 8 asist ve CJ McCollum 31 sayı, 3 asist ile karşılaşmayı tamamladı.

Dallas Mavericks, American Airlines Center'da oynadığı Los Angeles Clippers'ı 106-98'lik skorla yendi. Dallas'ta Harrison Barnes 20 sayı, 2 ribaund ve Luka Doncic 17 sayı, 7 ribaund ile oynadı. Clippers'ta ise Patrick Beverley 16 sayı, 9 ribaund ile mücadeleyi tamamladı.

NBA'de gecenin toplu sonuçları ise şöyle:

Toronto Raptors: 120 - Sacramento Kings: 105

Oklahoma City Thunder: 123 - Portland Trail Blazers: 114

Dallas Mavericks: 106 - Los Angeles Clippers: 98

Phoenix Suns: 91 - Minnesota Timberwolves: 118 - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 11:01 Kaynak: İHA

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