Oklahoma City Thunder, Sahasında Portland'ı Yendi

NBA'de Oklahoma City Thunder
, sahasında oynadığı Portland Trail Blazers
'ı 123-114 yendi. Mücadelede Oklahoma adına Paul George 36, Russel Westbrook 29 sayı kaydetti.
NBA'de normal sezon heyecanı 4 karşılaşma ile devam etti. Oklahoma City Thunder, Chesapeake Energy
Arena'da karşılaştığı Portland Trail Blazers'ı 123-114'lük skorla mağlup etti. Oklahoma'da Paul George 36 sayı, 8 ribaund, Russel Westbrook 29 sayı, 14 asist ve 10 ribaund ile oynayarak galibiyeti getiren oyuncular oldu. Portland'da ise Damian Lillard 34 sayı, 8 asist ve CJ McCollum 31 sayı, 3 asist ile karşılaşmayı tamamladı. Dallas Mavericks
, American Airlines Center'da oynadığı Los Angeles Clippers
'ı 106-98'lik skorla yendi. Dallas'ta Harrison Barnes 20 sayı, 2 ribaund ve Luka Doncic 17 sayı, 7 ribaund ile oynadı. Clippers'ta ise Patrick Beverley
16 sayı, 9 ribaund ile mücadeleyi tamamladı.
NBA'de gecenin toplu sonuçları ise şöyle: Toronto Raptors
: 120 - Sacramento Kings
: 105
Oklahoma City Thunder: 123 - Portland Trail Blazers: 114
Dallas Mavericks: 106 - Los Angeles
Clippers: 98 Phoenix Suns
: 91 - Minnesota Timberwolves
: 118 - İSTANBUL