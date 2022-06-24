Öksüz kalan yavru Arap tavşanları emin ellerde - Son Dakika
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Öksüz kalan yavru Arap tavşanları emin ellerde

24.06.2022 10:57

Öksüz kalan yavru Arap tavşanları emin ellerde Van'ın merkez Edremit ilçesinde polis ekipleri tarafından ve annesi kuşlar tarafından öldürülen yavru 5 Arap Tavşanı emin ellerde.

Öksüz kalan yavru Arap tavşanları emin ellerde

VAN - Van'ın merkez Edremit ilçesinde polis ekipleri tarafından ve annesi kuşlar tarafından öldürülen yavru 5 Arap Tavşanı emin ellerde.

Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından arazide bulunan ve annesi kuşlar tarafından öldürülen yavru 5 Arap tavşanı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Van Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Polis ekiplerinden alınan yavru Arap tavşanları, rehabilitasyonları yapılmak üzere Van YYÜ Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğüne teslim edildi. Burada görevliler tarafından bakımı yapılan tavşanlar, rehabilitasyon süreleri dolduktan sonra doğaya bırakılacaklar.

Konu ile ilgili bilgi ver merkez müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, "Emekli bir polis memurunun Edremit ilçesinde annesiz olarak arazide buldu bunları. Daha sonra Doğa Koruma Milli Parklar Van Müdürlüğü ekipleri tarafından teslim alınarak merkezimize getirildiler. Şua da çok daha küçükler. Genel durumu düzeldi ve normal beslenme geçiyoruz. Beslenmeye alıştırdıktan sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Van İl Şubesine teslim ederek habitatlarına kazandırılacak" dedi.

"Nesli tehlike altında olan bir tür"

Arap tavşanları Van'da nadir görülen bir tür. Arap tavşanları kulakları Tavşan'a, arka ekstremiteleri Kanguru'ya gövdesi de fareye benzediği için her bölgeye göre vatandaş kendine göre küçük Kanguru, Arap Tavşanı, kır Tavşanı, küçük fare, büyük fare gibi isimler anmakta. Bunlar gece faaliyet gösteren hayvanlar olduğu için insanlarla karşılaşması da zor. Yani nadir görünen hayvanlar. Nadir görülmesine rağmen görünmesi sebeplerinden biri de artık bunların yaşam alanları da daraldı. Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu gibi kırsal bölgelerde dağlık alanlarda, ovalıklarda görülebilir. Ama bu alanların sayıları azalmasına bağlı olarak da kırmızı listeye ve nesli tehlike altında hayvanlar arasında sayılabilir" diye konuştu.

Arap Tavşanı; tavşan gibi kulakları, kanguru gibi arka ayakları, fare gibi gövdesi olan ve koruma altında olan bir türdür. Gece aktif olduğu için pek görülmez ve zıplayarak yürür.

(EKİP-ŞAK-Y)

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Kaynak: İHA

Edremit, Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Öksüz kalan yavru Arap tavşanları emin ellerde - Son Dakika

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