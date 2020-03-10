Oktay Derelioğlu Amedspor'la sözleşme imzaladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Oktay Derelioğlu Amedspor'la sözleşme imzaladı - Son Dakika Spor

Oktay Derelioğlu Amedspor'la sözleşme imzaladı

7 saat önce

Amedspor, İbrahim Cezayir'den boşalan teknik direktörlük görevi için arayışını sürdüren Oktay Derelioğlu ile sözleşme imzaladı.

Oktay Derelioğlu Amedspor'la sözleşme imzaladı, System.String[]

Amedspor, İbrahim Cezayir'den boşalan teknik direktörlük görevi için arayışını sürdüren Oktay Derelioğlu ile sözleşme imzaladı. Yeni teknik direktör Oktay Derelioğlu için düzenlenen imza törenine kulüp başkanı Metin Kılavuz ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.


İmza töreninin ardından kısa bir açıklama yapan Derelioğlu, "Amedspor gibi değerli bir camiaya hoca olarak gelmiş olmaktan son derece onurlu ve gururluyum. İnşallah kalan haftalarda taraftarlarımızın destekleriyle bu zorlu süreci birlikte aşacağımıza inancım tamdır." dedi.


Metin Kılavuz ise, "Oktay Derelioğlu hocanın takımın başına getirilmesi zorlu sürecin aşılmasında önemli olacaktır. Amedspor camiasına hayırlı olsun." ifadesini kullandı.


2. Lig Beyaz Grup'ta son 4 maçta yalnızca 1 puan alan ve 27 maç sonunda 28 puan toplayan Amedspor, düşme hattının 3 puan üzerinde 15. sırada yer alıyor.

Oktay Derelioğlu, Cezayir, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 11:42 
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