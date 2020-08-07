Oktay Kaynarca yeni aşkı ile görüntülendi

Yaklaşık 6 aydır ilişkilerini gözlerden uzak yaşayan çift, ilk kez dostları Yelda-Hakan Tiftik'le iskelede sohbet ederken objektife takıldı.
Yaklaşık 6 aydır ilişkilerini gözlerden uzak yaşayan çift, ilk kez dostları Yelda-Hakan Tiftik'le iskelede sohbet ederken objektife takıldı. Muhabirlerin görüntü aldığını fark eden Kaynarca'nın moralinin bozulduğu ise dikkat çekti.
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7.08.2020 15:46:08. #1.12#
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