Okul bahçesinde patlatılan havai fişek korkuttu - Son Dakika

SİVAS'ta gece saatlerinde bir okulun bahçesinde patlatılan havai fişek çevrede kısa süreli korkuya neden oldu. Havai fişek patlattıkları belirlenen biri kadın 2 kişi yakalandı.

Olay saat 23.30 sırlarında kent merkezinde Mevlana Mahallesi civarındaki bir okul bahçesinde yaşandı. Gece saatlerinde aniden oluşan patlama sesi bir çok noktadan hissedildi. Valilik konutunun bulunduğu alandan da duyulan patlama sesi üzerine polis ekipleri harekete geçti. Çevrede yapılan araştırma sonucunda sese, bir okulun bahçesinde patlatılan havai fişeğin neden olduğu anlaşıldı. Polis ekipleri olayla ilgili biri kadın 2 kişiyi gözaltına aldı.

Sivas Valisi Salih Ayhan da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün saat 23.26'da kendini bilmez bazı kişiler tarafından, Sivas merkezindeki bir okul bahçesinde yüksek sesli havai fişek patlatma yapılmış olup herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Sorumlu kişilerin tespiti en kısa zamanda yapılacak ve gerekli cezai işlem uygulanacaktır" açıklaması yaptı.

Bir süre sonra ise olayı gösteren güvenlik kamerası görüntülerini paylaşarak, patlamanın sorumlusu olan 1'i kadın 2 kişinin polis ekiplerince tespit edildiğini ve haklarında adli ve idare işlem başlatıldığını duyurdu.